Aksa Akrilik’ten 2025’in ilk 9 ayında güçlü performans

Aksa Akrilik, 2025 yılının ilk dokuz ayında operasyonel verimlilik, ürün çeşitliliği ve global pazarlarda artan etkinliğiyle önemli bir performans sergiledi. Şirket, karbon elyaf ve kompozit alanlarındaki stratejik yatırımlarıyla ileri malzemeler alanında güçlü adımlar attı.

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2025’in ilk 9 ayında 23,4 milyar TL ciro, 3,2 milyar TL FAVÖK (faiz, amortisman vergi öncesi kar) ve 2,54 milyar TL net kar elde etti. Operasyonel verimlilik ve pazar çeşitliliğini artırma stratejisiyle zorlu piyasa koşullarında güçlü sonuçlar elde eden şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam etti. Yüzde 73 kapasite kullanım oranı ile üretim yapan Aksa Akrilik, yüzde 50 ihracat payıyla küresel akrilik elyaf pazarındaki lider konumunu sürdürdü. 2025 yılında stratejik yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, karbon elyaf segmentindeki payını Ağustos ayında Dow hisselerinin tamamını satın alarak yüzde 100’e çıkardı. Ayrıca kompozit alanında Ocak ayında bünyesine kattığı Aksa Composites (Eski adı: Epsilon Kompozit) ile ileri malzeme ekosistemini daha da güçlendirdi.

Yılın son çeyreğinde Mithra (ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen) hattı ve 7.000 ton/yıl kapasiteli teknik iplik fabrikasının devreye alınması, Aksa Akrilik’in ileri malzeme dönüşümünü hızlandıran önemli adımlar arasında yer aldı. Şirket, 2025 içinde toplam 2,5 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirerek, tekstil elyaflarının yanı sıra karbon, kompozit ve yüksek teknoloji malzemelerde de büyümeye odaklandı.

