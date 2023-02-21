Aksa Aksen Enerji’den isim değişikliği

Aksa Enerji Üretim, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile ‘Aksa Aksen Enerji Ticaret A.Ş.’nin isim değişikliğine gittiğini bildirdi.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Aksa Enerji Üretim A.Ş. olarak yenilenebilir enerji sektörü başta olmak üzere yeni yatırımlarımızla global enerji sektöründe sürdürülebilir yüksek büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik hedef doğrultusunda ‘Aksa Aksen Enerji Ticaret A.Ş.’ isimli şirketimizin ünvanı ‘Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’ olarak değiştirilmiştir. Şirket yenilenebilir enerji üretimi ve enerji depolama tesislerinin yatırımlarını yapacaktır.” ifadelerine yer verildi.