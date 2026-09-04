Aksa Carbon ileri malzeme çözümleriyle China Composites Expo 2026’da

Hafiflik, dayanıklılık ve yüksek performans özellikleriyle karbon elyaf ve kompozit malzemeler; rüzgâr enerjisinden mobiliteye, havacılık ve uzaydan ileri endüstriyel uygulamalara kadar pek çok alanda giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu alandaki uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getiren ve bu yıl 29’uncu kez düzenlenen China Composites Expo 2026, 1-3 Eylül tarihlerinde Şanghay’da gerçekleştirildi.

Fuarda karbon elyaftan ileri kompozit malzemelere uzanan ürün ve yetkinliklerini sektör profesyonelleriyle buluşturan Akkök Holding'in Yalova'da faaliyet gösteren kimya ve ileri malzeme şirketi Aksa Carbon, global müşteri ve iş ortaklarıyla mevcut ilişkilerini güçlendirirken yeni iş birliği fırsatlarını da değerlendirdi. Şirket, katılım kapsamında özellikle Çin ve bölge pazarındaki gelişmeleri ve sektörün değişen ihtiyaçlarını yakından takip etti.

“Türkiye’de geliştirdiğimiz üretim ve teknoloji gücünü global pazarlara taşıyoruz”

Karbon elyaf ve kompozit teknolojilerinin, farklı sektörlerde yüksek performanslı ve ileri malzeme çözümlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte giderek daha önemli bir rol üstlendiğini belirten Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Aksa Carbon olarak Türkiye’de geliştirdiğimiz üretim ve teknoloji altyapısını küresel pazarlardaki büyüme fırsatlarıyla buluşturmaya odaklanıyoruz. China Composites Expo, global müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla bir araya gelmek, yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve bölge pazarındaki gelişmeleri yakından takip etmek açısından bizim için önemli bir buluşma noktası oldu. Türkiye’nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi olarak, karbon elyaftan ileri kompozit malzemelere uzanan entegre yetkinliğimizle global büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Aksa Carbon, ileri malzemeler alanındaki üretim, Ar-Ge ve uygulama geliştirme yetkinlikleriyle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek katma değerli çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, küresel pazarlardaki gelişmeleri ve yeni iş birliği fırsatlarını yakından takip ederek global büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.