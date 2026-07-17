Aksa Carbon yeni dönem vizyonunu ilk sürdürülebilirlik raporuyla ortaya koydu

Akkök Holding'in Yalova'da faaliyet gösteren kimya ve ileri malzeme şirketi Aksa Carbon açısından 2025 yılı, yalnızca sürdürülebilirlik performansının paylaşıldığı bir dönem değil; aynı zamanda şirketin yeni kurumsal yapılanmasının, büyüme stratejisinin ve küresel rekabet vizyonunun paydaşlarla buluştuğu önemli bir dönüm noktası oldu. Aksa Akrilik'in DowAksa'daki hisselerin tamamını devralmasının ardından Aksa Carbon markasıyla hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıyan çalışma, şirketin yeni dönem vizyonunu ortaya koyuyor.

‘Köklü Deneyim, Güçlü Gelecek’ temasıyla hazırlanan raporda; ileri malzemeler alanındaki uzmanlık, sürdürülebilir büyüme yaklaşımı ve uzun vadeli değer yaratma hedefleri öne çıkıyor. Karbon elyaf ve kompozit malzemeler alanında Türkiye'nin küresel ölçekteki üretim ve teknoloji yetkinliğini temsil eden Aksa Carbon, enerji dönüşümünden havacılığa, savunmadan mobiliteye kadar uzanan stratejik sektörlerde geliştirdiği çözümlerle büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

“Sürdürülebilirliği, ileri malzemelerdeki yetkinliklerimizle birleştiriyoruz”

Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “2025 Sürdürülebilirlik Raporumuz, Aksa Carbon markasıyla başladığımız yeni dönemin ve uzun vadeli vizyonumuzun önemli bir göstergesi oldu. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ileri malzemeler alanındaki yetkinliklerimizle bir araya getirirken, Türkiye'de geliştirdiğimiz üretim ve teknoloji altyapısını küresel büyüme hedeflerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Bu kapsamda; ulusal ve uluslararası alanda iş ortaklarımıza yüksek katma değerli entegre çözümler sunmaya ve daha sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Koman, karbon elyaf ve kompozit teknolojilerinin enerji dönüşümünden mobiliteye, havacılıktan savunma sanayine kadar birçok stratejik alanın dönüşümünde belirleyici bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, ileri malzemeler alanındaki yetkinliklerini sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla birlikte geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor

Sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda operasyonel süreçlerinin yanı sıra düşük karbonlu üretim, izlenebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında da çalışmalar gerçekleştiren Aksa Carbon, ürün bazlı karbon ayak izi çalışmaları, veri izlenebilirliği uygulamaları ve Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum süreçleriyle sürdürülebilirlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi olan Aksa Carbon, precursor üretiminden karbon elyaf ve kompozit çözümlerine kadar uzanan entegre üretim altyapısıyla faaliyet gösterirken; ileri malzemeler alanındaki teknik uzmanlığını üretim, Ar-Ge ve uygulama geliştirme yetkinlikleriyle birleştirerek küresel pazarlarda rekabetçi ve yüksek katma değerli çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.