Aksa Doğalgaz, 1,5 milyar dolarlık yatırım hedefliyor

Türkiye genelinde 45 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla 27 il merkezi, 306 ilçe ve beldede 5 milyon abonesine doğal gazı güvenle ulaştıran Aksa Doğalgaz, geçen yıla dair performans ve sürdürülebilir büyüme faaliyetlerini içeren 2023 yılı faaliyet raporunu yayımladı.

Raporda Aksa Doğalgaz'ın sadece bir yılda gerçekleştirdiği 6 bin kilometreyi aşan yatırımla Türkiye'de ve uluslararası alanda sektöründe bir rekora daha imza attığı, 2030 Strateji Planı kapsamında ise yurt içinde ve yurt dışında toplam 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı hedeflediği belirtildi.

Tohum Gözlemcisi Lalehan Uysal’ın Anadolu Tohumları fotoğraflarının eşliğinde, "Yurda, Doğaya, Aşa… Ve Geleceğe" temasıyla yayımlanan raporda, Aksa Doğalgaz'ın mali sonuçları, operasyonel ve yenilikçi uygulamaları ile sürdürülebilirlik çalışmalarından teknolojik gelişimine kadar kapsamlı tüm faaliyetleri genişçe aktarıldı.

Tüm bölgelerde 5,7 milyar lira yatırım

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, geçen yıl şirketin mali sonuçlarını güçlendirdiklerini belirterek, "Tüm bölgelerimizde 5,7 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Yüzde 15,5 büyüyerek 44 bin 690 kilometreye ulaşan doğal gaz şebekemiz, dünyanın etrafında bir tam tur dönecek uzunluğa erişti. Türkiye’de 38 yeni ilçe ve beldeyi daha doğal gazla buluşturduk, toplam abone sayımız 5 milyona ulaştı. Yıllık ciromuz 49,8 milyar lira oldu. Öz kaynaklarımız yüzde 17,2 artarak 11,01 milyar lira seviyesine çıktı." ifadesini kullandı.

"2030 Strateji Planı"nın yüksek müşteri memnuniyeti ve ülke ekonomisine katma değer sağlama çerçevesinde hazırlandığının altını çizen Arslan, "2030'a kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımla 2030'a kadar 25 bin kilometre şebeke imalatı ile şebeke büyüklüğümüzü yüzde 57 artırarak 44 bin 690 kilometreden 70 bin kilometreye, abone sayımızı yüzde 66 artırarak 4,9 milyondan 8,2 milyona ve doğal gaz dağıtım hacmimizi yüzde 78 artırarak 9,7 milyar metreküpten 17,2 milyar metreküpe çıkarmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2023 sonu itibarıyla 158 milyon dolar olan FAVÖK değerimizi yıllık ortalama yüzde 14 büyüme ile 382 milyon dolar seviyesine ulaştırmayı, ciromuzu da 1,7 milyar dolardan 3,1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

“Müşteri deneyimini maksimum düzeyde tutmakta kararlıyız”

Doğal gazı abonelerine ulaştırırken yüksek müşteri memnuniyetiyle hareket ettiklerine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti: "Bu görüşümüzün en büyük yansıması, kuşkusuz, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 26. Tüketici Ödülleri’nde Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü’ne değer görülmemiz oldu. Bunun yanı sıra yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojileri kullanarak müşteri deneyimini maksimum düzeyde tutmakta kararlıyız. Çünkü yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir vizyonla ilerliyoruz. Dolayısıyla toplumumuza ve çevreye olan taahhüdümüzü sürdürüyor, çevresel etki adımlarımıza büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde doğal gaz kullanılmasıyla sadece 1 yılda 10,3 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşti. Bu oran, yaklaşık olarak 434 milyon ağaçtan oluşan bir ormanın temizleyebileceği karbon miktarına eş değer olmasıyla heyecanlandırıyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz karbon ayak izini azaltmaya yönelik faaliyetlerimizle 2023 yılında da Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne değer görüldük. Böylelikle bu ödülü dört yıldır üst üste aldık."

“Şirketimiz, uluslararası bir referans noktası olmaya devam edecek”

Aksa Doğalgaz'ın geleceğe dönük stratejik iş birlikleriyle de öne çıktığını açıklayan Arslan, "Geçen yıl yaşadığımız ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremleri hepimize bir kez daha gösterdi ki deprem ülkesinde yaşıyoruz ve depreme her açıdan hazır olmalıyız. Aksa Doğalgaz'ın altyapısı kurulduğu ilk günden beri son teknolojiyle korunuyor, takip ediliyor ve kaçağa geçit vermiyor, tüm bölgelerimizde periyodik şekilde kaçak tarama çalışmalarımızı da yapıyoruz. Ancak gerekli iş birliklerine imza atmayı ve güçlü iş birlikleriyle fikir alışverişinde bulunmayı önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Bu nedenle ABD merkezli Pacific Gas and Electric Company ile afet yönetimi, deprem riskinin değerlendirilmesi ve doğal gaz arz güvenliğinin sürekli sağlanması amacıyla ortak çalışma yürütmek üzere bir araya geldik. Japon gaz şirketi Osaka Gas ve Fransa'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi GRDF ile yakın temaslarımızı sürdürdük. Şirketimiz, sektörümüzde ilkeleri belirlemeye, doğal gaz dağıtımı alanında uluslararası bir referans noktası olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.