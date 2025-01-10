Aksa Doğalgaz, Bursa Gaz ve Kayseri Gaz hisselerinin alımı için sözleşmeyi imzaladı

ANKARA-EKONOMİ

Aksa Doğalgaz’ın, SOCAR Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz’ı satın almasına yönelik yürütülen sözleşme süreçleri tamamlandı. Devir işleminin tamamlanmasının ardından her iki şirket de Aksa Doğalgaz çatısı altında hizmete devam edecek.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, iştiraki oldukları Kazancı Holding’in yarım asrı aşan tecrübesinden güç alarak ilerlediklerini belirterek, “Doğalgazı tüm abonelerimize en yüksek müşteri memnuniyetiyle kesintisiz ve güvenli bir biçimde ulaştırırken, ülkemizin gelişimine katkı sağlıyor, sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi için verdiğimiz her sözü kararlılıkla yerine getiriyoruz” dedi.

Bu kapsamda 2015 yılında belirledikleri 2025 hedeflerini çok önceden aştıkları bilgisini veren Arslan,

“2025 yılı hedeflerimizi çok önceden aştık ve 2030 yılı için yeni ve güçlü hedeflerle yola çıktık. Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizi yansıtan bu hedeflerimize Bursagaz ve Kayserigaz’la birlikte büyük oranda yaklaşmış olacağız. Her biri kendi bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan bu şirketlerin sinerjisiyle birlikte, Aksa Doğalgaz’ın yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyüyen ve güçlenen operasyon ağımızla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.