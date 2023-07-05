Aksa Doğalgaz, yeni kampanyasını duyurdu

Aksa Doğalgaz, hizmet verdiği 27 il, 260 ilçe ve beldede bağlantı bedeline 4 taksit kampanyası başlattığını duyurdu.

Temmuz, ağustos ve eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanyadan yararlanan yeni aboneler, anlaşmalı banka kredi kartlarını kullanarak yapacakları ödemelerde abone bağlantı bedelini 4 taksitle ödeyebilecekler.

Aksa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğal gaz kullanımının ekonomik olmasına da vurgu yaptı. Bilgilendirme metninde doğal gazın, ısınmada ithal kömüre göre 3,5 kat, elektriğe göre 4,5 kat, mutfakta yemek pişirmede ve sıcak suda tüpe göre ise 4,5 kat daha ekonomik olduğuna işaret edildi.