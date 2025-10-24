  1. Ekonomim
Türkiye’nin enerji sektöründeki güçlü oyuncularından Aksa Elektrik, “Gücümüz Yarınlarımız” platformu kapsamında 3 binden fazla çocuğu tiyatronun renkli dünyasıyla buluşturdu. Etkinlik kapsamında düzenlenen eğitimlerle çocuklar, elektriğin verimli ve güvenli kullanımı konularında farkındalık kazandı.

Aksa Elektrik “Gücümüz Yarınlarımız” diyerek binlerce çocuğu tiyatroyla bilgilendiriyor
Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden Aksa Elektrik, kurumsal sosyal sorumluluk platformu “Gücümüz Yarınlarımız” kapsamında geleceğin enerjisini koruyacak bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve güvenli elektrik kullanımı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Aksa Elektrik Çocuk Tiyatrosu, 7–10 yaş arası çocuklar için sahnelediği “Çizmeli Kedi” oyunu ile minik izleyicilere hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim yaşatıyor.

Aksa Elektrik “Gücümüz Yarınlarımız” diyerek binlerce çocuğu tiyatroyla bilgilendiriyor - Resim : 1

Çocuklar tiyatroyla eğlenirken enerjiyi de öğrendi

21–24 Ekim tarihleri arasında Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon’da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 3 binden fazla çocuk “Çizmeli Kedi” oyunu ile tiyatronun büyülü dünyasında keyifli anlar yaşadı. Gösterimler öncesinde Aksa Elektrik gönüllüleri tarafından verilen eğitimlerde ise çocuklar enerjiyi verimli kullanmanın ve elektriği güvenli şekilde tüketmenin önemini keşfetti.

