Aksa Elektrik Özbekistan’da 10 milyon kişinin elektriğini dağıtacak

ANKARA(EKONOMİ)-Kazancı Holding grup şirketlerinden Aksa Elektrik, Özbekistan’daki büyüme stratejisi kapsamında Semerkant’tan sonra Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım hizmetini de üstlendi. Aksa Elektrik, toplamda 10 milyon nüfusa yılda 20 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik dağıtacak. Böylece Özbekistan’ın en önemli 3 bölgesinin elektrik dağıtımı bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

Aksa Elektrik, Türkiye’deki elektrik dağıtım alanında uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimi ve operasyonel tecrübesini Özbekistan’da yeni bölgelere taşımaya devam ediyor. Yapılan yeni anlaşmaya göre Aksa Elektrik, Semerkant’tan sonra Özbekistan’ın ekonomik ve demografik açıdan en önemli bölgeleri olan Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım altyapısının işletilmesinden de sorumlu olacak. Ülkenin sanayi, ticaret ve yerleşim yoğunluğu en yüksek üç bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti verecek olan Aksa Elektrik’in dağıtacağı enerjinin miktarı yıllık 20 milyar kilovatsaatin üzerine çıkacak.

Aksa Elektrik’ten yapılan açıklamada, Semerkant’ın ardından Cizzak ve Taşkent bölgelerinde üstlendiği bu yeni sorumlulukla Aksa Elektrik’in ülke geneline yayılan uzun vadeli yatırım kararlılığını ortaya koyduğu belirtilirken, Özbekistan’da farklı bölgelerde hayata geçirdiği bu modelle, büyümesini kademeli ve sürdürülebilir bir zeminde sürdürmeyi hedeflediği kaydedildi. Aksa Elektrik, önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiği coğrafyalarda enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımlarını sürdürmeyi, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla küresel ölçekte değer yaratmayı amaçlıyor.

Aksa Elektrik, Kazancı Holding çatısı altında Türkiye’nin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yürüten, sektörün önde gelen enerji şirketleri arasında yer alıyor. Aksa Elektrik, çatısı altında faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketleri aracılığıyla toplam 9 ilde, 101 ilçede ve binlerce yerleşim noktasında milyonlarca kullanıcıya elektrik hizmeti sunuyor.