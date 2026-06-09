Aksa Enerji büyümesini Afrika ve Orta Asya’ya taşıyor

Türkiye’de geliştirdiği mühendislik ve işletme deneyimini uluslararası pazarlara taşıyan Aksa Enerji, global ölçekte büyümesini sürdürüyor. Bugün 8 ülkede faaliyet gösteren, 14 santral ve 3.000 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip olan şirket; uzun vadeli döviz bazlı satış anlaşmaları, esnek üretim modeli ve güçlü finansman erişimiyle uluslararası enerji yatırımlarındaki konumunu güçlendiriyor.

Global enerji talebinin arttığı, enerji arz güvenliği ve finansmana erişimin stratejik önem kazandığı bir dönemde Aksa Enerji, faaliyet gösterdiği ülkelerde yalnızca enerji üretimine değil, aynı zamanda enerji altyapılarının güçlendirilmesine katkı sağlayan projeler geliştiriyor.

Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, şirketin uluslararası büyüme stratejisine ilişkin değerlendirmesinde:

“Global enerji piyasaları dönüşümden geçerken, sürdürülebilir büyümenin temelinde coğrafi açıdan çeşitlendirilmiş portföy, güçlü finansal yapı ve öngörülebilir gelir modeli yer alıyor. Döviz bazlı gelir yapımız, disiplinli yatırım yaklaşımımız ve güçlü operasyonel kabiliyetimizle sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye, KKTC, Afrika ve Orta Asya’daki operasyonlarımızla faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin enerji altyapılarının güçlenmesine uzun vadeli katkı sağlıyoruz” dedi.

Gana’nın elektrik ihtiyacına katkı sağlayacak

Aksa Enerji’nin uluslararası yatırım portföyünde Afrika, stratejik büyüme alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda şirketin Gana’da hayata geçirdiği Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin ilk fazı Ocak ayında 130 MW kurulu güçle devreye alındı. Santralin tam kapasiteye ulaşmasıyla Gana’nın artan elektrik ihtiyacına uzun vadeli katkı sağlanması hedefleniyor.

AFC ile kredi anlaşması imzaladı

20 yıl süreli ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında geliştirilen proje, Aksa Enerji’nin öngörülebilir gelir yapısını destekleyen önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Şirket, Afrika’daki büyümesini Gabon’da 145 MW kurulu güce sahip doğal gaz santralleri ve Burkina Faso’da 119 MW kapasiteli elektrik santrali yatırımlarıyla sürdürüyor. Hâlihazırda Afrika’da toplam 676 MW kurulu güce sahip olan Aksa Enerji, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla bölgedeki kapasitesini 1415 MW’a yükseltmeyi hedefliyor.

Şirket, Nisan 2026’da Africa Finance Corporation (AFC) ile 300 milyon ABD doları tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Geçtiğimiz yılın haziran ayında (Haziran 2025) sağlanan 150 milyon ABD dolarlık finansmanla birlikte, şirketin AFC’den sağladığı toplam kaynak 450 milyon ABD dolarına ulaştı.

Orta Asya ise şirketin büyüme stratejisinde öne çıkan bir diğer bölge konumunda. Özbekistan’da 430 MW kapasiteli Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin devreye alınmasıyla Aksa Enerji’nin ülkedeki toplam kurulu gücü 1.220 MW’a ulaştı. Bu kapasite şirketi, Özbekistan’daki en büyük Türk yatırımcı konumuna taşıdı. Kazakistan’da 264MW kapasiteli kombine ısı ve elektrik santralinin devreye alınmasıyla şirketin bölgedeki varlığı daha da güçlendi.

2026 hedefi: 4.000 MW’ın üzerinde kurulu güç

Aksa Enerji, üretim portföyünü coğrafi ve kaynak çeşitliliği açısından güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, 2026 yıl sonunda 251 MW’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmak üzere kurulu gücünü 4.000 MW’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’de geliştirilen toplam 941 MW kurulu güce sahip depolamalı rüzgâr, güneş ve müstakil depolama projeleri de şirketin enerji dönüşümü stratejisinin önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Aksa Enerji, Türkiye’den doğan mühendislik ve işletme kabiliyetini farklı coğrafyalarda büyümeye dönüştürürken; Avrupa dahil yeni yatırım fırsatlarını ve stratejik iş birliklerini değerlendirmeye devam ediyor.