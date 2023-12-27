Aksa Enerji CEO’su Cemil Kazancı’ya ‘Dostluk Nişanı’

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, Özbekistan ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine olan katkısı ve enerji yatırımlarıyla ülkeye verdiği destekten dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Dostluk Nişanı’na layık görüldü. “Dostluk Nişanı” Kazancı’ya Ankara’da düzenlenen törende Şevket Mirziyovey adına Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov tarafından takdim edildi.

Ödül kapsamında Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki faaliyetleri hakkında bilgi veren Cemil Kazancı, Taşkent ve Buhara’da 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana ticari üretimlerini sürdüren toplam 740 MW kurulu güce sahip 3 santralin inşa süreçleri de dahil edildiğinde Aksa Enerji’nin 2 yıldır Özbekistan’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

“Talimercan santralimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz”

Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki yatırım süreçlerinde Özbekistan devletinin iş birliğini ve desteğini her zaman hissettiklerini belirten Kazancı, “Faaliyette olan üç santralimizden sonra Özbekistan’ın Talimercan şehrine kuracağımız 430 MW kurulu güce sahip olacak dördüncü doğal gaz kombine çevrim santralimizin inşa ve işletme sürecinde de aynı desteği göreceğimizden kuşkumuz yok. Biz de Aksa Enerji olarak Özbekistan’ın bizlere duyduğu güvenden aldığımız güçle, Talimercan santralimizi 2024 yılı Ağustos ayının sonunda kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz.” dedi.