Aksa Enerji, enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kuruyor

Aksa Enerji, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile sözleşme imzaladı. Aksa Enerji, imzalanan 15 yıllık dolar bazlı sözleşme kapsamında, yapılacak fizibilite sonrası “enterkonnekte denizaltı elektrik kablosu” vasıtasıyla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) birbirine bağlayacak ve KKTC’nin enerji arz güvenliği için planlanan projeyi hayata geçireceğini duyurdu.

Şirket, yine bu yeni sözleşme kapsamında Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali’ndeki kurulu gücünde 35 MW kapasite artışı gerçekleştirerek, adadaki kurulu gücünü 188 MW seviyesine çıkaracak.

"Türkiye ile KKTC arasında enerji köprüsü kuracağız"

İmzalanan yeni sözleşmeyle ilgili konuşan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte denizaltından elektrik kablosuyla bir enerji köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Bu dev projenin hayata geçirilmesi için fizibilite sonrası hızlıca adımlarımızı atacağız” dedi. Şirket olarak zorlu projelerin hızla hayata geçirilmesi konusunda global ölçekli tecrübeleri olduğunun altını çizen Kazancı “KKTC’de de yıllardır hayali kurulan bu enerji köprüsüne Aksa Enerji imzasını atacağız” dedi.

Aksa Enerji’nin Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali ile bugün KKTC’nin enerji ihtiyacının yarısını karşıladıklarını belirten Kazancı, “KIB-TEK ile imzaladığımız 15 yıllık yeni sözleşme kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle Kıbrıs Türk halkının enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda adadaki mevcut santralimizde 35 MW kapasite artışına giderek kurulu gücümüzü hızlıca 188 MW seviyesine çıkaracağız” şeklinde konuştu.

"Yenilikçi projelerle sürdürülebilir yüksek büyümeye devam"

Aksa Enerji olarak “Sürdürülebilir Yüksek Büyüme” stratejisi doğrultusunda coğrafya ve kaynak çeşitliğine önem verdiklerini vurgulayan Cemil Kazancı, “2030 hedeflerimiz kapsamında mevcut ve yeni coğrafi bölgelerdeki uzun soluklu ve yenilikçi projeleri yakından takip ediyoruz. KKTC ile Türkiye arasında enterkonnekte denizaltı elektrik kablosu ile kurmayı planladığımız enerji köprüsü bu bağlamda yenilikçi olduğu kadar tarihi de sayılacak adımlardan biri olacak” dedi.