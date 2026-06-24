Aksa Enerji Manisa Depolamalı RES projesinde üretim lisansı aldı

8 ülkede 3.500 MW üzeri kurulu gücüyle 14 santral operasyonu sürdüren ve global bir enerji şirketi konumuna ulaşan Aksa Enerji, Türkiye’de depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojileri alanındaki yatırımlarını genişleten Şirket, Manisa’da hayata geçirmeyi planladığı Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesi için önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Projenin Elektrik Üretim Lisans başvurusu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanırken, yatırım kapsamında 82,16 MWe - 88MWm kurulu güce ve 95 MWh enerji depolama kapasitesine sahip rüzgâr enerji santrali kurulması planlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, şunları söyledi:

“Depolamalı yenilenebilir enerji projeleri, ülkemiz için köklü bir dönüm noktasını temsil ediyor. Aksa Enerji olarak vizyonumuz, bu dönüşümün hızlandırıcı bir gücü olmaktır. Bu kararlılıkla, Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji geleceğine öncülük ederek, yüksek dinamizme sahip, güçlü bir yatırım portföyü inşa ediyoruz.

Manisa Depolamalı RES projemizin Elektrik Üretim Lisansı başvurusunun EPDK tarafından onaylanmasıyla bu alanda önemli bir adımı daha tamamladık. Kaynak çeşitliliğimizi pekiştiren ve odağına ileri depolama teknolojilerini alan yatırımlarımızla, bir yandan sürdürülebilir yüksek büyüme ivmemizi tahkim ediyor, diğer yandan Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin en güçlü garantörlerinden biri olma misyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda, ilk depolamalı güneş enerjisi santralimizi Gaziantep’te ticari işletmeye alırken, Türkiye’nin ilk müstakil elektrik depolama tesisini de Şanlıurfa’da işletmeye aldık. Ayrıca, halen biri depolamalı GES diğeri depolamalı RES projelerinin yatırım projelerine de devam ediyoruz. Bu projelerde bu yıl içinde tamamlanarak işletmeye alınacak.”

Depolamalı yenilenebilir enerji portföyü büyüyor

Manisa Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali projesinin lisans onayının alınmasıyla birlikte Aksa Enerji, depolamalı yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, Türkiye genelinde 11 ilde toplam 941 MW kurulu güce ulaşacak depolamalı yenilenebilir enerji projeleri geliştirirken, bu alandaki ilk yatırımlarını da devreye almaya başladı.