Aksa Enerji santrali, 100 bin saate ulaştı

Aksa Enerji'nin Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Çevrim Santrali, 100 bin saat çalışma süresine ulaşan ilk özel üretim lisanslı santral oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 900 megavat kurulu güce sahip santral 2008 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirketin Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Çevrim Santrali, Türkiye'nin 100 bin saatlik çalışma süresine ulaşan ilk özel üretim lisanslı santrali unvanını aldı.

İkinci 100 bin saatlik enerji üretim faaliyetlerine hazırlık için 16 milyon avro bedelindeki kapsamlı ömür uzatma ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan doğal gaz çevrim santrali, sağlanan verimlilik optimizasyonu sayesinde elektrik üretiminde yıllık olarak yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz tüketimine denk tasarruf sağlayacak.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, modernizasyon çalışmalarıyla birlikte santralin enerji üretim verimliliğinin artırıldığını ve karbon ayak izinin düşürüldüğünü belirterek,

"Alanında uzman teknik kadromuzun destekleriyle gerçekleştirdiğimiz verimlilik odaklı ömür uzatma ve modernizasyon çalışmalarımız sayesinde, elektrik üretiminde yıllık olarak yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz tüketimine denk tasarruf sağlayacağız. Bu kapsamlı çalışmanın, Aksa Enerji'nin yanı sıra Türk enerji sektörü için de büyük bir tecrübe kaynağı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.