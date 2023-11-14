Aksa Enerji, yeni yatırımla Özbekistan’da kurulu gücünü 1,170 MW’a çıkarıyor

Aksa Enerji, Orta Asya’nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Özbekistan’ın Talimercan şehrine 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali yatırımı için ülkenin Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile ABD doları bazında 25 yıllık anlaşma imzaladı. İmzalanan sözleşme ile 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana Taşkent ve Buhara şehirlerinde 740 MW kurulu güce sahip üç enerji santralinde ticari üretim gerçekleştiren Aksa Enerji, ülkedeki kurulu gücünü kurulum ve işletmesini gerçekleştireceği 430 MW Talimercan santrali ile 1,170 MW seviyesine yükseltmek üzere önemli bir adım attı.

Anlaşma kapsamında, 430 MW Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde üretilecek elektrik satış fiyatının 25 yıllık ABD doları bazlı garantili kapasite bedeli kapsamında belirlendiği açıklanırken, santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğal gazın da Özbekistan hükümeti tarafından temin edileceği belirtildi.

Taşkent’te imzalanan yeni anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, Özbekistan’ın kadim doğu-batı ticaret koridoruna köprülük yapan bir ülke olduğunu ifade ederek, ülkenin jeostratejik konumunun sunduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti. Özbekistan’ın dünya ortalamasının üzerinde seyreden ekonomik büyümesi ve artan nüfusu ile enerji talebi anlamında Orta Asya’nın parlayan yıldızı niteliğinde olduğunun altını çizen Kazancı, “Aksa Enerji olarak Özbekistan’ın potansiyeline gönülden inandık ve tarihimizin en büyük yurt dışı yatırımını Taşkent ve Buhara şehirlerinde 740 MW kurulu güce sahip üç enerji santrallerimizle gerçekleştirdik. Gerek santral kurulum sürecindeki rekabetçi hızımız, gerekse enerji üretiminde taviz vermediğimiz operasyonel mükemmellik ilkemiz, Özbekistan hükümetinin de teveccühleriyle bugün bize 430 MW Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali projesinin kapılarını açtı” dedi. Santral kurulumuna inşaat için gerekli izinlerin tahsisinden sonra hızla başlayacaklarını dile getiren Kazancı, izinlerin tamamlanmasını takiben 430 MW Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni 12 ay içerisinde tamamlayarak devreye almayı hedeflediklerini belirtti.

Talimercan’a kurulacak olan 430 MW kapasiteli santralin, Özbekistan’ın enerji arz güvenliğinin yanı sıra ülkenin enerji verimliliğine de katkı sunacağını dile getiren Kazancı, projenin aynı zamanda Aksa Enerji’nin varlık portföyündeki döviz bazlı gelirleri çeşitlendirerek “Sürdürülebilir Yüksek Büyüme” stratejisini destekleyeceğini belirtti.