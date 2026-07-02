Aksa Enerji'den yenilenebilir enerji yatırımı için dev finansman

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 ülkedeki 14 santral operasyonu ve 3 bin 500 megavatın üzerinde kurulu gücüyle küresel bir enerji şirketi konumuna ulaşan Aksa Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyecek önemli bir finansman anlaşmasına imza attı.

Şirket, Mersin'de yer alan 100,08 megavat kurulu güce sahip depolamalı RES yatırımında kullanılmak üzere BBVA’nın Hong Kong şubesi ile toplam 124 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu Sinosure tarafından garanti edilen finansman, toplam 12 yıl vadeli yapısıyla Aksa Enerji’nin sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisini destekliyor. Anlaşma, şirketin yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik çalışmalarını güçlendirirken, finansman kaynaklarının coğrafi açıdan çeşitlendirilmesi bakımından da önem taşıyor.

Aksa Enerji, Türkiye’nin enerji dönüşümüne liderlik ediyor. Şirket, Türkiye genelinde 11 ilde toplam 941 megavat kurulu güce sahip 14 depolamalı yenilenebilir enerji proje yatırımlarını yürütüyor.

Yapılan anlaşmayla finansman sağlanan Mersin Depolamalı RES, Türkiye’de depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansını alan ilk santral olma özelliğine sahip. Santral tamamlandığında yeni nesil teknolojisi ve gelişmiş depolama altyapısıyla yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye daha dengeli, esnek ve verimli şekilde entegre edilmesine katkı sağlayacak.

Aksa Enerji, depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla üretim portföyünde kaynak çeşitliliğini artırırken, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünde arz güvenliğini destekleyen, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeye devam edecek.