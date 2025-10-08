Aksa Enerji’nin 2026 yılında 10 yeni santrali 975 MW ile ticari faaliyete geçiyor

7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3.000 MW’ı aşan kurulu gücüyle Aksa Enerji, 7 Ekim Salı günü Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği Analist Toplantısı’nda orta vadeli hedeflerini paylaştı. Şirket üst yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; enerji sektöründeki dönüşümün yarattığı yeni fırsatlar, global genişleme stratejisi ve finansal projeksiyonlar masaya yatırıldı.

2023’ten bu yana aktif bir yatırım döngüsünde bulunan Aksa Enerji, son üç yılda 900 milyon ABD doları tutarında yatırımı başarıyla hayata geçirdi. Şirket, 2026 yılı içinde eş zamanlı olarak 10 projeyi devreye alarak toplamda 975 MW’lık yeni kurulu gücü portföyüne kazandırmayı hedefliyor. Bu yatırımlar Orta Asya, Afrika ve Türkiye’de gerçekleştirilecek. 2026 yılında Gana, Kazakistan, Gabon ve Senegal’de toplam 724 MW kapasite doğal gaz santrallerini ticari işletmeye alacak. Aynı dönemde Türkiye’de toplamda 251 MW’lık 5 farklı yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçecek.

Toplantıda konuşan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, şirketin stratejik atılımlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Güçlü vizyonumuz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada katma değerli projelere imza atıyoruz. 2024’te açıkladığımız projelerin tümü planlanan takvime uygun ilerliyor. Söz verdiğimiz gibi Özbekistan Talimercan Doğal Gazlı Santralimizi tam kapasiteyle rekor sürede devreye aldık. 2026 yılı ise aynı anda 10 projemizi ticari işletmeye aldığımız bir yıl olacak. Böylece kurulu gücümüzü 4 GW’a 2027 ve 2028 yatırımlarımızla birlikte ise toplam kurulu güzümüzü 5 GW’a çıkaracağız. Bugün 7 ülkede yürüttüğümüz operasyonlarımızı 10 ülkeye yayacak, santral sayımızı 20’ye ulaştırarak global ayak izimizi daha da güçlendireceğiz.

Bu projelerin önemli bir bölümü garantili gelir yapısına sahip olacak ve şirketimizin kârlılığını güçlü biçimde destekleyecek. 2028 itibarıyla FAVÖK’ümüzü 2024’e kıyasla üç katına, 660 milyon dolara çıkarmayı; marjımızı ise %24’ten %42’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. 2026 yılından itibaren FAVÖK’ümüzün %90’ı garantili yabancı para kontratlar ya da YEKDEM mekanizmasıyla korunaklı hale gelecek. Bu atılımları hem bugünün hem de yarının enerjisini şekillendirmek üzere kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Aksa Enerji olarak, teknolojiye dayalı, finansal olarak güçlü ve toplumsal ve çevresel açıdan sorumlu bir enerji şirketi olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor; enerjideki dönüşümün küresel liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz.”

Yatırımların merkezinde yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler var

Aksa Enerji’nin yeni dönem yatırımlarının önemli bir kısmı, yenilenebilir enerji projeleri ve daha düşük karbon salımı yapan doğal gaz santralleri olacak. Şirket, Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alarak bu alandaki öncü pozisyonunu güçlendirdi. Şirket 2026 yılında 5’ini devreye almak üzere 11 ilde 14 farklı yatırıma imza atmaya hazırlanıyor.

Dijitalleşme ve kurumsallaşma atılımları devam ediyor

Aksa Enerji’nin hayata geçirdiği Project Nexus adlı dijital dönüşüm yatırımı ile şirketin 7 ülkedeki 11 santral SAP S/4HANA tabanlı dijital altyapı altında entegre ediliyor. 2026 yılında tamamlanması hedeflenen bu dönüşümle birlikte operasyonel süreçler sadeleştiriliyor, karar alma süreçleri hızlanıyor ve şirket genelinde daha çevik ve entegre bir yapı inşa ediliyor.

Aksa Enerji, dijitalleşen organizasyonu, genişleyen küresel ağı, sağlam finansal yapısı ve güçlü enerji yatırımlarıyla sektörün geleceğinde öncülüğü üstlenmeyi hedefliyor.