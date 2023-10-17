Aksa Enerji’nin Afrika yatırımlarına ödül

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği iş birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye-Afrika IV. İş ve Ekonomi Forumu’nda Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, şirketin Afrika’daki enerji santrali yatırımları vasıtasıyla kıtanın kalkınmasına olan katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü.

53 ülkeden 4 bine yakın iş insanının katıldığı forum, “Fırsatların Önünün Açılması ve Daha Güçlü Ekonomik İş Birlikleri” mottosuyla 12-13 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Türkiye-Afrika IV. İş ve Ekonomi Forumu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında Afrika’daki Türk yatırımlarının bugün 10 milyar dolara ulaştığının altını çizerken, DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye-Afrika arasında halihazırda 40,7 milyar dolar olan ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Afrika kıtasını kapsayan projeler geliştiren ve Türkiye-Afrika arasındaki ticari ilişkilere katkı sağlayan 6 şirket yöneticisine ödüllerini takdim etti.

Dünya genelinde 8 ülkedeki 13 santral yatırımıyla Türkiye’nin halka açık en büyük global elektrik üreticisi olan ve Gana, Mali, Madagaskar ve Kongo olmak üzere Afrika kıtasında 570 MW kurulu güce sahip 4 enerji santraliyle 2017 yılından bu yana Afrika’ya güç veren Aksa Enerji’yi temsilen foruma katılan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, Afrika kıtasının kalkınmasına olan katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü.