Aksa Enerji’nin ilk depolamalı GES Projesi ticari üretime başladı

Bölgenin en büyük depolamalı güneş enerjisi santrallerinden biri olan tesis; güneşten elde edilen elektriği depolayarak üretim sürekliliği, şebeke kararlılığı ve sistem esnekliği sağlayan yeni nesil bir yatırım yaklaşımını temsil ediyor. Proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye daha etkin entegrasyonunu desteklerken enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine katkı sunuyor.

Pamuk Depolamalı GES, Aksa Enerji’nin yenilenebilir enerjide büyüme stratejisinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

"Yüksek yerli katkı oranıyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne destek"

Yerli ekipman ve teknoloji kullanımını önceliklendiren proje, Türkiye’nin enerji depolama ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve teknolojik yetkinliğin artırılması açısından da önemli bir örnek teşkil eden Pamuk Depolamalı GES’te yerli evirici, yerli hücreli güneş panelleri, yerli yazılımlı Enerji Yönetim Sistemi (EMS) ve GES izleme sistemi ile yerli trafo, şalt ekipmanları, kablo ve konstrüksiyon çözümleri kullanıldı.

Bu yaklaşım, yalnızca yenilenebilir enerji üretimini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Türkiye’de enerji teknolojileri alanındaki yerli sanayi ve mühendislik kapasitesinin gelişimine de katkı sunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, şunları söyledi:

“Pamuk Depolamalı GES’in ticari üretime başlaması, Aksa Enerji’nin yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanındaki büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktasıdır. Şirketimizin depolamalı yenilenebilir enerji alanında faaliyete geçen ilk santrali olan bu yatırım, yalnızca yeni bir üretim tesisini değil, enerji sistemlerinin geleceğinde kritik rol oynayacak depolama teknolojilerine olan inancımızı da temsil ediyor.

Bugün devreye aldığımız Pamuk Depolamalı GES, Türkiye’nin farklı bölgelerinde geliştirmekte olduğumuz toplam 941 MW kurulu güce sahip depolamalı yenilenebilir enerji portföyümüzün ilk adımını oluşturuyor. Bu yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve şebeke esnekliğinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Aksa Enerji olarak, enerji dönüşümünün merkezinde yer alan depolama teknolojilerini uzun vadeli büyüme vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya, yerli mühendislik kapasitesini desteklemeye ve Türkiye’nin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.”