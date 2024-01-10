Aksa Enerji’nin yeni durağı Senegal: Doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak

Halka açık elektrik üreticisi Aksa Enerji, Afrika yatırımlarına devam ediyor. Firmanın yeni durağı ise Senagal. 8 ülkedeki 13 santral yatırımıyla 2 bin 700 MW’tan fazla kurulu güce sahip Aksa Enerji, grup şirketlerinden Aksa Global Investments B.V.'nin bağlı ortaklığı NDAR Energies SA’nın Senegal’in Saint Louis şehrine 255 MW kurulu güçte yeni bir doğal gaz kombine çevrim santralinin finansmanı, kurulması, işletilmesi ve sahip olunmasına yönelik çalışmalara başladığını duyurdu.

Aksa Enerji, NDAR Energies SA’nın hali hazırda Senegal Cumhuriyeti'ne ait elektrik kurumu Senelec ile imzalanmış olan 25 yıllık euroya endeksli sözleşmenin tarafı olduğu ve bu sözleşme kapsamında kurulacak santralde üretilen elektriğin 25 yıl süreyle avroya endeksli fiyattan garantili olarak Senelec’e satışının gerçekleştirileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Doğal gazdan elektrik üretecek

Gana, Mali, Madagaskar ve Kongo’dan sonra Afrika kıtasındaki açılımına Senegal ile devam eden Aksa Enerji, gerçekleştireceği bu yatırımla Senegal’in kendi ürettiği doğal gazdan elektrik üreten ilk santral projesine imza atacak. Üretim portföyünde coğrafya ve kaynak çeşitliliğini artırmayı öncelikleri arasında konumlandıran Aksa Enerji, 2015 yılından bu yana Afrika’da gerçekleştirdiği enerji santrali yatırımlarla kıtanın kalkınmasına güç veriyor.

“Afrika kıtasında 546 MW kurulu kapasitemiz bulunuyor”

Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, Aksa Enerji’nin globalleşme yolculuğuna başladığı Afrika kıtasının şirketin “Sürdürülebilir Yüksek Büyüme” ve “Globalleşme” stratejisinin önemli bir bileşeni olduğunu söyledi. Uluslararası araştırmalara göre 2025 yılında Afrika’nın nüfusunun Çin ve Hindistan’ı geride bırakacağını, 2040 yılına kadarki süreçte de dünya nüfusuna eklenecek her iki kişiden birinin Afrika kıtasından olacağını belirten Kazancı, “Biz Aksa Enerji olarak Afrika’nın enerji arz güvenliği ihtiyacını erken evrede keşfedip 2017 yılında Gana santralimizle ticari üretime başladık. Bugün Afrika kıtasında dört ülkede kurulu 546 MW kapasitemiz bulunuyor. Gana Kumasi ve 2026 yılı içerisinde ticari üretime başlamayı planladığımız Senegal Saint Louis yatırımlarımızla Afrika kıtasındaki kurulu gücümüzü iki kat artırarak 1,151 MW seviyesine çıkaracağız. Senegal’de bu önemli projeye başlamaktan ve Senegal devletinin bize duyduğu güvenden büyük gurur duyduk. Teknolojimiz, deneyimimiz ve yetkin insan kaynağımız ile bu projeyi en iyi şekilde sonuçlandıracağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

“Kurulum çalışmalarına hızla başlayacağız”

Aksa Enerji’nin Senegal’in Saint Louis şehrinde kurup, 25 yıl süreyle işleteceği 255 MW kurulu güce sahip olacak doğal gaz çevrim santralinin, ülkenin kendi ürettiği doğal gaz ile elektrik üreteceği ilk santral olacağını belirten Kazancı, “Aksa Enerji olarak gerçekleştirdiği yatırımlarla enlere ve ilklere imza atıyor, milli kaynakların verimli kullanımına verdiğimiz destekle ülkelerin kalkınmasına somut katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Santral operasyonlarını sürdürdükleri her coğrafyada gerçekleştirdikleri yatırım ve yerel istihdama verdikleri önemle kalkınmaya destek olduklarının altını çizen Kazancı, Aksa Enerji olarak faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda sosyal sorumluluk projeleriyle de insana dokunduklarını belirtti.

Santral kurulum çalışmalarına hızla başlayacaklarını ifade eden Kazancı, küresel ölçekte ülkelerin enerji arz güvenliklerine ve enerji dönüşümlerine katkı sunabilecek projeleri yakından takip ettiklerinin altını çizdi.