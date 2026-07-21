Aksa Enerji'ye Senegal yatırımı için 57 milyon euro kredi

Aksa Enerji (AKSEN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Senegal'de devam eden 255 MW kurulu güce sahip doğalgaz santrali yatırımı kapsamında yeni bir finansman anlaşması imzaladığını duyurdu.

Buna göre şirket, Alman Helaba Bank ile 57 milyon euro tutarında ve 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı.

Şirket, kredinin İsviçre'nin resmi İhracat Kredisi Sigorta Kurumu SERV garantisi kapsamında sağlandığını belirtti.