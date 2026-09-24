Aksa Kompozit'ten Tunus'a 5 milyon dolarlık havacılık yatırımı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Kompozit'in Tunus'taki yeni şirketinin kuruluşu ve yatırım kapsamında yürütülecek işbirlikleri için Tunus'ta imza töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı (FIPA) Üst Yöneticisi (CEO) Jalel Tebib, Borj Cedria Teknoparkı CEO'su Nada Lachaal, Türk-Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Yılmaz, GITAS Başkanı Stefania Sonia Dallali, Akkök Holding CEO'su İhsan Gökşin Durusoy, Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş ve Aksa Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak katıldı.

Havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parçaların üretimine odaklanacak tesis, sıfırdan kurulacak yeni bir üretim yatırımı olarak planlanıyor.

Yaklaşık 5 milyon dolar büyüklüğündeki yatırımın ilk aşamasında Technopole Borj Cedria'da yaklaşık 3 bin metrekare kapalı üretim alanı oluşturulacak ve 50-60 kişilik doğrudan istihdam sağlanacak.

İnşaat, makine tedariki, kurulum ve gerekli kalifikasyon süreçlerinin ardından tesisin 2028'de faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tunus'un havacılık alanında gelişen üretim altyapısı, nitelikli teknik iş gücü ve Avrupa pazarlarına yakınlığı yatırım kararında etkili oldu. Yeni tesisin Aksa Kompozit'in mevcut üretim yapılanmasını tamamlaması ve şirketin uluslararası tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmesi amaçlanıyor.

Aksa Kompozit, havacılık, savunma ve ileri teknoloji sektörlerine yönelik kompozit parça, kalıp ve montaj üretiminin yanı sıra mühendislik, tasarım, prototipleme ve seri üretim kabiliyetlerini aynı çatı altında bulunduruyor.

Şirketin, kompozit üretiminin yanı sıra metal işleme, ısıl işlem ve yüzey işlem alanlarında da üretim kabiliyeti bulunuyor. Tunus yatırımıyla Aksa Kompozit'in üretim kapasitesinin uluslararası ölçekte genişletilmesi hedefleniyor.

Aksa Kompozit, Akkök Holding bünyesinde karbon elyaf ve yeni nesil malzemelerden yüksek katma değerli havacılık ve savunma ürünlerine uzanan ileri malzemeler değer zincirinin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Tunus yatırımıyla söz konusu üretim ve mühendislik kabiliyetlerinin uluslararası ölçekte genişletilmesi amaçlanıyor.

Aksa Tunisie Aeronautique'in faaliyete geçmesiyle Tunus'ta nitelikli istihdam yaratılması ve ileri üretim teknolojilerinin gelişimine katkı sağlanması da hedefleniyor. Yatırım kapsamında ülkedeki kamu kurumları, sanayi kuruluşları, üniversiteler ve teknik eğitim kurumlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.

"Havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak, Aksa Tunisie Aeronautique'in kuruluşunun, Aksa Kompozit'in uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tunus'un havacılık ekosistemi ile Aksa Kompozit'in mühendislik, üretim ve uluslararası müşteri deneyimini bir araya getiren rekabetçi bir üretim platformu oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Ocak, şunları kaydetti:

"Tunus'un nitelikli insan kaynağı, gelişmiş havacılık üretim ekosistemi ve Avrupa pazarlarına yakınlığı yatırım kararımızda önemli rol oynadı. Tunus'taki paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak hem uluslararası üretim kabiliyetlerimizi geliştirmeyi hem de ülkenin havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."