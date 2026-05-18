Aksa Şarj’dan Türkiye’de bir ilk: Akaryakıt istasyonu tamamen elektrikli araç şarj istasyonuna dönüştürüldü

Elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu enerjiyi müşterilerine ve iş ortaklarına hızlı ve kolay çözümlerle sağlamaya devam eden Aksa Şarj, karayolları üzerinde elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirmek amacıyla stratejik bir dönüşümü hayata geçirdi. Eskişehir–Ankara Karayolu üzerindeki Bena Kahve ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, bu noktadaki geleneksel akaryakıt hizmeti sonlandırılarak tesis Aksa Şarj’ın yeni nesil Şarj-In istasyonuna dönüştürüldü.

Aksa Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Baykal, “Bena Kahve ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Türkiye’de ilk kez bir akaryakıt istasyonunu tamamen elektrikli araçlara hizmet veren bir şarj noktasına dönüştürdük. Şarj-In, elektrikli mobilitenin ana ulaşım arterlerinde güçlü bir altyapıyla desteklenmesini sağlayan yeni nesil bir enerji durağını temsil ediyor. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımın, Türkiye’de e-mobilite dönüşümünün güçlü bir göstergesi olmasının yanı sıra ulaşımın elektrikli geleceğini temsil eden öncü bir adım olduğuna inanıyoruz ” dedi.

Eskişehir – Ankara Karayolu üzerinde hayata geçirilen bu %100 elektrikli araç şarj istasyonu dönüşümü, karayolu üzerindeki geleneksel akaryakıt istasyonu modelinin elektrikli mobiliteye uyumlu şekilde yeniden kurgulanabileceğini ortaya koyuyor. Aksa Şarj, Şarj -In istasyonunda 240 kW ve 160 kW kapasiteli iki ayrı ultra hızlı şarj ünitesi ile aynı anda 4 araca şarj imkanı sağlanıyor.

Aksa Şarj, Şarj-In konseptini yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecekte artması öngörülen elektrikli araç kullanımına da yanıt verecek şekilde kurguladı. İstasyonda kurulan altyapı, talep artışına paralel olarak ilave ultra hızlı şarj üniteleri ve ek araç kapasitesiyle kademeli olarak büyütülebilecek esnek bir planlama anlayışıyla tasarlandı.

Şarj-In istasyonunda ayrıca elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmetine ilişkin fiyat bilgilerine kolayca ulaşabilmesi için bir fiyat panosu da yer alıyor. Böylece kullanıcılar ücretlendirmeyi istasyona geldikleri anda açık ve şeffaf bir şekilde görebiliyor. Şarj-In noktası, Bena Kahve’nin yeme-içme seçenekleri ve temel ihtiyaçlara yönelik olanakları bir arada sunan yapısıyla da elektrikli araç kullanıcıları için konforlu bir mola noktası oluşturuyor. Geleneksel akaryakıt istasyonu modelinin ötesinde tasarlanan bu bütüncül yapı, Şarj-In’i elektrikli araç kullanıcıları için yalnızca bir şarj noktası değil, aynı zamanda şehirler arası yolculuklarda tercih edilen yeni nesil bir mola ve çekim merkezi haline getiriyor.