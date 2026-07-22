Akset Enerji İlk yılında İSO İkinci 500’de

Aksa Akrilik’in enerji alanındaki bilgi birikimi ve mühendislik deneyimi üzerine inşa edilen Akset Enerji Üretim A.Ş., faaliyetlerinin ilk yılında İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında yer aldı.

Enerji üretimi, ticareti, yönetimi ve mühendisliği alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir ekip üzerine yapılandırılan Akset Enerji, mevcut üretim kapasitesini ve teknik altyapısını etkin biçimde değerlendirerek sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik katma değerli çözümler geliştiriyor. Şirket, grup şirketlerinin yanı sıra grup dışındaki sanayi kuruluşlarına sunduğu enerji çözümleriyle faaliyet alanını ve sektördeki etkinliğini artırırken, liman ve kimyasal depolama hizmetleri de sunuyor. Hâlihazırda ağırlıklı olarak grup şirketlerine verilen bu hizmetlerin kapsamının önümüzdeki dönemde genişletilmesi hedefleniyor.

‘Stratejik yapılanmanın ilk somut sonucu’

Akset Enerji Genel Müdürü Ceyhan Arık, şirketin faaliyetlerinin ilk yılında İSO İkinci 500 listesinde yer almasının, kuruluş vizyonunun ve stratejik yapılanmasının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Akset Enerji'yi yalnızca enerji üreten bir şirket olarak değil; sanayinin enerji verimliliği, mühendislik ve enerji yönetimi ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunan bir yapı olarak konumlandırıyoruz. Faaliyetlerimizin ilk yılında İSO İkinci 500 listesinde yer almak, doğru bir organizasyon modeli oluşturduğumuzun önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde teknik yetkinliğimizi ve hizmet alanlarımızı daha da geliştirerek istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Akset Enerji, önümüzdeki dönemde enerji üretimi, enerji yönetimi ve mühendislik alanlarındaki yetkinliklerini güçlendirirken, liman ve kimyasal depolama hizmetlerinin kapsamını genişleterek hem Aksa Akrilik'in rekabet gücüne katkı sunmayı hem de sanayiye sunduğu katma değerli çözümleri çeşitlendirmeyi sürdürecek.