Aksigorta’nın İzmir Genel Merkezi hizmete girdi

Aksigorta, esnek çalışma modelleri kapsamında merkez rollerini şehir bağımlılığından kurtaracak şekilde, çoklu merkez yapısının ilk adımı olarak İzmir Genel Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Doğal afetlere karşı coğrafi yedekleme çalışmalarının bir parçası olarak alternatif genel merkezlerinden biri olarak konumladığı İzmir Genel Merkezi’nin açılış törenine Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, Genel Müdür Uğur Gülen ve Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra bölge çalışanları ile acenteler katıldı.

Açılışta konuşan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Doğal afetler, hayatımızın bir gerçeği ve her geçen gün daha derinden hissediyoruz. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra olası İstanbul depremine karşı hazırlıklı olmak için harekete geçtik. Bu kapsamda coğrafi yedeklemenin de ne kadar gerekli olduğunu gördük. İstanbul’daki genel merkezimize ek olarak İzmir’de ve Ankara’da bulunan bölge ofislerimizi Aksigorta’nın alternatif genel merkezleri haline getiriyoruz. İzmir’de hizmete sunmuş olduğumuz yeni genel merkezimiz ile birlikte bu bölgedeki yetenekleri bünyemize daha çok katma imkanı bulacak, acentelerimiz ve müşterilerimiz için daha verimli, üretken ve değer yaratacak bir sigortacılık ekosistemi oluşturmayı sürdüreceğiz. Aksigorta ailesi olarak değerli olanı birlikte korumaya, sigorta sektörünün gelişim yolculuğunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.