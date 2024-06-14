Aktif Bank’ta üst düzey atama

Aktif Bank’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Müşteri odaklı yaklaşımıyla 10’un üzerinde iş kolunda 16 milyonu aşkın müşteriye dokunan Aktif Bank’ın Perakende ve Dijital Bankacılık biriminin genel müdür yardımcılığına Cem Martı atandı.

Cem Martı, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1997 – 2007 yılları arasında yatırım sektöründe fon yöneticisi olarak çalıştı. 2007 yılında bankacılık sektöründe kariyerine devam eden Martı; mevduat ve yatırım ürünleri, segment yönetimi, KOBİ bankacılığı, bireysel krediler ve bankasürans gibi pek çok alanda yöneticilik deneyimleri edindi. Haziran 2024 itibarıyla Aktif Bank bünyesine katılan Cem Martı, finans ve bankacılık alanındaki engin tecrübesiyle Perakende ve Dijital Bankacılık ekibine liderlik edecek.