Aktif Menkul Değerler'in Genel Müdürü Cumhur Örnek oldu

Bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasalarında güvenilir, şeffaf ve dijital odaklı yatırım hizmetleri sunan Aktif Menkul Değerler’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Sermaye piyasaları, hazine yönetimi ve türev ürünler alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Cumhur Örnek, şirketin Genel Müdürü olarak göreve başladı.



ODTÜ İktisat Bölümü mezunu olan Cumhur Örnek, finans sektöründe farklı kurumlarda üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. Bilgi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Örnek, Bahçeşehir Üniversitesi’nde İktisat ve Finans alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde eğitmen ve Bahçeşehir Üniversitesi, ODTÜ ve Okan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam ediyor.