AKY Tecnology, 88 ülkeye ‘Türk malı’ damgası taşıyor

AHMET YİĞİT/MERSİN

Yüksek teknolojili cihazlarını pazarlamanın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında anahtar teslim tesis kurulumları gerçekleştiren AKY Technology, 2025 yılı içinde birçok tesisin hizmete alınmasını sağladı. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki iş ortakları ile globaldeki gücünü göstermeye devam ediyor. Dünya çapında 88 ülkeye ürün ihraç eden AKY Technology, 400 çeşide ulaşan ürün gamı ve yeni yatırımlarıyla kuruyemiş, yağlı tohum hububat, bakliyat sektörlerine özel eleme, temizleme, paketleme ve taşıma makineleri üretiyor. Bakliyat eleme, tohum işleme, taşıma, silo sistemleri ve paketleme makineleri konusunda yüksek teknolojiyle üretim gerçekleştiren AKY Technology, özellikle Excell serisi makineleriyle Avrupa pazarında ilgi görüyor.

“Yenilik, rekabet gücümüz”

Ar-Ge faaliyetlerine verdikleri önem ve bu alandaki yatırımlarıyla ürünlerinde sürekli yenilikler yaptıklarını belirten AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, yenilikçi Ar-Ge ekibi ve sürdürülebilir yatırımlarıyla dünya kuru gıda piyasasının mekanizasyon alanına Türk imzası attıklarını söyledi. Yeni yatırımlarla kuruyemiş sektörünün global çaptaki gelişimine katkı sağladıklarını söyleyen Gökmen Akyürek, “Sektör temsilcilerinin beklentilerine kulak vererek kabuklu kuruyemiş ürünlerine özel inovatif makineler geliştirebiliyoruz. Yenilik bizim en önemli rekabet gücümüz. İnovatif ürünlerimizle bir yandan yurtdışı pazarlarımızdaki ihracat oranlarımızı sürdürülebilir olarak artırırken, diğer yandan yurtiçi pazardaki İspanyol, Fransız, İtalyan ve Amerikalı makine firmalarının hâkimiyetini kırarak ithalatı azaltmayı hedefliyoruz. İthalat oranlarını düşürerek ülkemizin dış ticaret açığının düşürülmesine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

■ 6 yeni teknoloji hizmete sunuldu

Yeni teknolojiler arasında; pirinç analiz makinesi, laboratuvar tipi renk ayırma makinesi, fotosorter gold serisi çay ayırma makinesi, fıstık kurutma makinesi, mini boy alfa taş ayırma makinesi ve randıman kantarını eklediklerini ifade eden Gökmen Akyürek, özellikle pirinç analiz makinesi ile yüksek tonajlı fabrikaların anlık kalite kontrol süreçlerini yönetmesini sağladıklarını kaydederek, “Bu teknolojiyi internet bağlantısı sayesinde uzaktan izlenebilir hale getirdi. Laboratuvar tipi renk ayırma makinesi ise küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor; marul, maydanoz ve soğan gibi tohumları renklerine göre ayırabiliyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor” dedi. Teknoloji üretimindeki Ar-Ge, imalat, kalite kontrol, nakliye ve montaj aşamalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Gökmen Akyürek, dünya bakliyat pazarını yakından takip ederek, Ar-Ge Departmanı’ndaki profesyonellerle tekno yenilikçi projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.