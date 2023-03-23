Akyaşam Yönetim Hizmetleri'nde üst düzey atama

Akiş GYO’nun iştiraklerinden Akasya ve Akbatı AVM projelerinin yönetimini üstlenen Akyaşam Yönetim Hizmetleri’nde üst düzey bir atama gerçekleşti. Sektörün deneyimli ismi Zehra Tümkaya, Akyaşam Yönetim Hizmetleri’nin Genel Müdürlük görevine getirildi.

Kariyerine Deutsche Annington’da Portföy Yönetimi departmanında Yönetici olarak başlayan Zehra Tümkaya, 2008 yılında Türkiye’de Alman yatırımcı firmasında AVM yönetiminde görev aldı. 2010-2014 yılları arasında AVMMFI Partners’da sırasıyla AVM Müdürü ve sonrasında AVM Bölge Müdürü olarak çalışan Tümkaya, Türkiye’nin birçok şehrinde bulunan AVM’lerin açılışını ve yönetimini sürdürdü. 2015 yılı itibarıyla da Jones LangLasalle (JLL) Türkiye şirketinde Bölge Direktörü olarak kariyerine devam eden Tümkaya, ECE Türkiye’de Alışveriş Merkezi Müdürü olarak da çalıştı.



16 Ocak 2023 tarihinden itibaren Akyaşam Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevine başlayan Tümkaya, J.W.v. Goethe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2001 yılında tamamladı.