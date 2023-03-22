Alacalı'dan veri merkezleri için izolatörlü bina projeleri

Türkiye’de dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte veri merkezi ihtiyacı artıyor, ancak kritik öneme sahip veri merkezlerinin depreme dayanıklı olması gerekiyor. Alacalı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karahan, şu an Türkiye’de sadece şehir hastanelerinde uygulama zorunluluğu olan deprem yalıtımı için taban izolasyonlu sistemler, yakın gelecekte deprem riskinin yüksek olduğu Japonya gibi ülkelerde olduğu gibi okullar, lojistik depolar, veri merkezleri, telekom ve enerji sektörü başta olmak üzere, tüm yapılarda yaygınlaşması gerektiğini vurguluyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında kritik öneme sahip binaların güvenliği de endişe yaratmaya başladı. Özellikle veri merkezleri, lojistik depolar gibi alanlarda dayanıklı teknolojilerinin önemi arttı. Alacalı İnşaat Japon’dan know-how aldı, veri merkezleri için sismik taban tabanlı izolatörlü bina projeler yapıyor. Alacalı, Japonya’daki iştirakiyle birlikte deprem teknolojilerinde Ala-Sawa sistemini geliştirerek, Türkiye’den Japonya’ya üretim yapıyor.

Alacalı İnşaat’ın Trakya bölgesinde, yerleşik ön üretimli betonarme yapılar üretmek için kurulan ilk tesis olduğunu belirten Ali Karahan, şunları kaydetti: “Şirket, 2012 yılından itibaren Türkiye’de kullandığı ve çok katlı yapılarda yüksek deprem performansı gösteren tüplü-groutlu olarak adlandırılan bağlantı elemanlarının üreticisi Japon NMB firması ile 2016’da anlaştık ve bu ürünlerin Türkiye distribütörü olduk. Çok katlı yapıları, yüksek deprem dayanıklı ve konvansiyonel yöntemlerden 2 kat daha hızlı üretmek ve uygulamak üzere Ar-Ge çalışmalarına hız verdik. Şirket sonrasında 2018 yılında Japonya’nın en büyük firmalarından biri olan Sumitomo Mitsui ile SQRIM metodununun uygulayıcısı olarak işbirliği anlaşmasına imza attık. Müşterilerinin Alacalı markasına duyduğu güven doğrultusunda 2019 yılından itibaren yoğun olarak anahtar teslimi müteahhitlik hizmeti de vermeye başladık. Kurosawa firması ile aramızdaki güven yıllar geçtikçe artarak devam edince 2020 yılında Japonya’daki çok katlı lojistik depo binalarının ard-germeli kolon-kiriş elemanlarını Türkiye’de üretmek üzere Ala-Sawa İnşaat firmasını kurduk.”

Türkiye’den üretiliyor, Japonya’ya gidiyor

Ala-Sawa İnşaat firması ile birlikte 2020’de sadece Japonya’ya üretim yapacak, 5 bin m3/ay üretim kapasitesine sahip yeni fabrikayı hayata geçirdiklerini belirten Ali Karahan, “Bu tesiste üretilen, Japonya’daki çok katlı lojistik binalarda kullanılan ard-germeli ve ön-gerilmeli kolon-kiriş elemanlarını 2020 Ağustos ayından itibaren her hafta gemi ile Japonya’ya ihraç ediyor.2022 yılı itibari ile tüm yapı elemanlarının Ala-sawa sistemine uygun olarak Türkiye’de Japon standardına ( JIS ) uygun olarak üretilen ve Japonya’ya ihraç edilen, çok katlı lojistik depo ve data merkezi projesini tamamladık. 31 Ocak 2022 tarihinde Yokohama’da açılışı yapılan ilk lojistik tesis ve veri merkezi 90 bin metrekarfe inşaat alanına sahip, 4 katlı ve sismik izolasyonlu olarak projelendirdik” diye konuştu.

Ali Karahan, Ala-Sawa sistemine ilişkin şunları söyledi: “Yüksek kalitede malzeme kullanılarak fabrika şartlarında üretilen bina taşıyıcı sistemini oluşturan kolon-kiriş elemanlarının bağlantıların, şantiyede ard-germe halatları ile yapıldığı, yüksek deprem dayanımı sağlayan ve halatlarda rezerv olarak bırakılan şekil değiştirme kapasitesi ile deprem etkilerini sönümleyen bina yapım sistemi. Ala-Sawa sistemi de kullanılan öngerme, ard-germe teknolojileri ve C50 beton kalitesi sebebi ile ağır yükleri ( 5 t/m2 ) geniş açıklıkları daha ekonomik kesitler ile geçmek mümkün. Japonya’da 1995 yılında 7.2 büyüklüğündeki Kobe ve 2011 yılında 9.0 büyüklüğündeki Tohoku depremlerini hasarsız atlatan Ala-Sawa sisteminin 2005 yılında Van’da inşa ettiğimiz 8 katlı ard-germeli ön üretimli konut binasında da kullandık. Bina 2011 yılında 7.2 büyüklüğündeki depremi hasarsız atlattı. Çevresindeki birçok bina yıkılıp, ağır hasar görürken, bu binanın gösterdiği performans Japonya’da televizyon kanallarında haber olarak yayınlandı. Japonya’dan 2 yeni proje aldık. Kurosawa firması ile işbirliği güçlenerek devam ediyor. Artık Japonya’da da ALA-SAWA teknolojisi ile Türkiye’de üretilen elemanların kullanıldığı veri merkezi ve lojistik depo binaların da sayısı artacak.”

Veri merkezlerinin özellikle deprem konusunda hassas olması gereken yapılan olduğunu vurgulayan Ali Karahan, “Veri merkezlerinin yapım süreci, geleneksel bir bina yapım sürecinden çok farklı. Bu bina içinde bulunan sunucuları ve önemli verilere; deprem, salgın hastalıklar, yangın, sel gibi afet anında 7/24 kesintisiz erişimi sağlayabilecek güvenlik ve güvenilirliğe sahip olmalı. Özellikle deprem sırasında, son derece kritik öneme sunucuları ve üzerinde bulundukları rafların devrilip zarar görmemesini sağlamak amacıyla sismik izolasyon teknolojisini kullanılıyor. Türkiye’de kullandığımız alasawa sistemine ek olarak bina temellerinde sismik taban izolatörleri kullanılması gerekiyor. Bu konuda ciddi proje çalışmaları süren şirket, yakın gelecekte deprem izolatörlü veri merkezleri inşaa edecek” dedi.

Günümüz iş dünyası için vazgeçilmez bir ihtiyaç

Veri merkezleri; kritik bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutulduğu bir ortam olduğunu ifade eden Ali Karahan, şunları söyledi: “Günümüzün iş dünyasında süreklilik, yerel veritabanlarını merkezi veritabanında birleştirme ve kaynakların merkezi yönetimi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu özelliklere sahip veri merkezleri, günümüz iş dünyası için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bir veri merkezi ; yedek güç kaynağı, yedek veri iletişim bağlantısı, merkez içerisinde bulunan soğutma sistemi, iklimlendirme sistemi, yangın söndürme sistemi ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik sistemleri bulundurur. Veri merkezi, özellikle kesintisiz erişim, maliyet ve itibar açısından oldukça önemli. Veri merkezi yapımında hem tesise hem de içindeki ekipmana dengeli bir yatırım gerektirir. Ekipmanların yerleştirilmesi için ilk olarak uygun bir tesis ortamının kurulması gerekmektedir. Veri merkezlerinin inşası ve projelendirilmesi aşamasında standartlaştırma ve modülerleştirme verimliliği artırır ve kayıpları azaltır. Modüler yapı gerektiğinde veri merkezinin kolay yürütülmesini sağlar.”

“Bu altyapıların kesintisiz hizmet verebilmesi gerekiyor”

Türkiye'de dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte veri merkezi ihtiyacı artacağına vurgu yapan Ali Karahan, “Kritik öneme sahip savunma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon, ulaşım ve enerji gibi sektörlerinde bilişim altyapısı öncelikli hale geldi. İçinde bulunduğumuz salgın hastalıklar, deprem, yangın, sel gibi her türlü acil durumda bu altyapıların kesintisiz hizmet verebilmesi gerekiyor. Hem dijital dönüşüm hem altyapı modernizasyonu ile tüm bunları sağlamak mümkün. Afetlere karşı yapılan hazırlıklardaki en önemli ayak, veri merkezlerinin herhangi bir sebeple erişilemez olmasını önlemek. Bulut bilgi işlem ve sosyal medya kullanımındaki sürekli büyümenin tetiklendiği veri tüketimindeki hızlı artış, sektördeki yatırımların 2022 yılında artış yaşandı. 2023 yılında da bu ivmenin artış eğiliminde kalacağını öngörülüyor” diye konuştu.