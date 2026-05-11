Alaçatı’nın meşhur marinası konkordato ilan etti!

Şirketlerin mali yapılarını yeniden düzenlemek ve borçlarını belirli bir plan çerçevesinde öteleyerek faaliyetlerini sürdürebilmesine imkân tanıyan konkordato başvuruları devam ediyor.

Davanın ilk duruşması 29 Temmuz 2026’da

İzmir’de faaliyet gösteren Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği hakkında, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verildi. NTV'nin haberine göre MarinAlaçatı olarak bilinen şirkete Gülden Kaman, Sevgi Kanyılmaz, Erhan Demireli geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Mahkeme, davacı şirket yönünden ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve ilk duruşmayı da 29 Temmuz 2026 tarihine verdi.

Alacaklılara 7 günlük itiraz süresi

Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği'nden alacağı bulunanlar için mahkeme uyarıda da bulundu. Alacaklılar 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.