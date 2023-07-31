Alan Otomasyon, elektrikli şarj istasyonu alanında büyüyecek

Eray ŞEN/ADANA

Şirketin kuruluş ve gelişimini EKONOMİ’ye anlatan Genel Müdür Demirtaş, “Alan Otomasyon 2012 yılında kuruldu. Ben kurucuyum, eşimle birlikte ortağız. Daha öncesinde da yaklaşık 10 yıl aynı sektörde deneyimim var” dedi. Endüstriyel otomasyon konusunun sanayi kuruluşlarının kullandığı ekipman ve makinelerin, insan kontrolünden otomatik kontrole yöneltilmesi ile ilgili çalışmaları kapsadığını vurgulayan Demirtaş, “İşimiz Endüstri 4.0 kapsamında düşünülebilir. Nesnelerin interneti konusu de buna dahil” diye konuştu.

“Yüzde 60 satış, yüzde 40 proje işleri yapıyoruz”

Şirketin ilk dönemlerinde satış ağırlıklı hedeflerle hareket ettiğini anlatan Demirtaş, şöyle devam etti: “Endüstriyel otomasyon sektöründeki global oyuncuların ürünleri satıyorduk. Aynı zamanda bu ürünleri bir araya getirip, elektro-montaj yaparak da adımlar atıyorduk. Geldiğimiz noktada yüzde 60 ürün satışı, yüzde 40 firmalara özel çözümler üreten proje ve taahhüt işleri yapıyoruz. Bir fabrikanın komple kurulumu kapsamındaki elektrifikasyonu, dağıtım panoları, organizasyonları, otomasyonu, yazılımı, mühendisliği gibi unsurlar dahil olmak üzere projeler uyguluyoruz.”

Hizmet verdikleri sektörlere değinen Demirtaş, şunları kaydetti: “Neredeyse bütün sektörler ile çalışıyoruz. Çimento, demir-çelik, cam sanayi, enerji tesisleri, kamu kurumları, belediyeler, Devlet Su İşleri, Türkiye Petrolleri gibi çok sayıda sektör ve kuruma projeler yapıyoruz. Hepsinde de referanslarımız var; dolayısıyla sadece cam sanayinde uzmanlaşmış bir firmaya da rakip olabiliyoruz, demir-çelikte uzmanlaşmış bir firmaya da rakip olabiliyoruz.”

“Promosyon amaçlı 180 KW’lık şarj istasyonu kuracağız”

Günümüzde yenilenebilir enerjinin ciddi önem kazandığına dikkat çeken Demirtaş, şöyle devam etti: “GES EPC olarak çalışan tüm firmalara ürün veriyoruz, tedarikçileri konumundayız. Bunun yanı sıra iki-üç yıl önce elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelmeye başladık. Stoktan şarj istasyonları satıyoruz. Türkiye’de çok fazla stoktan satan yok. Hatta bu şarj istasyonlarını kendimiz de yapabilir miyiz diye araştırmalarımız var. İşyerimizin önüne 180 KW gücünde bir şarj istasyonu koyacağız. Bu bölgedeki en büyük cihaz olacak. Bunu promosyon amaçlı yapacağız. Amacımız gelip burada aracını şarj eden insanlardan para almak değil, bu araçları kullanan insanların bizim yaptığımız işlerle ilgili bir farkındalığı olsun istiyoruz. Biz zaten şu anda bilinen bir firma haline geldik. Daha çok tedarikçi olarak biliniyoruz ancak kendimize ait şarj istasyonları kurmak için de fizibilite yapıyoruz.”

Demirtaş, yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirterek, “Bunların 25’i elektrik-elektronik mühendisi. Bünyemizde 12 kişilik bir satış ekibimiz var, Ankara, Zonguldak, Mersin’de home-office satışçılarımız var. Hedefimiz şu anda İzmir ve Antalya’da adım atmık. Türkiye genelinde işlerin yanı sıra yurt dışında da işler alıyoruz” bilgisini verdi.

“Kentlerin elektrik altyapısı yenilenmeli”

Elektrikli araç sayısı arttıkça elektrik şebekesine binen yükün de artacağını ifade eden Demirtaş, “Adana gibi sıcak yerde sadece klimalar çalıştığı için bile şebeke dayanmıyor ve elektrik kesiliyor. Herkesin aracının elektrikliye döndüğü bir ortamda mevcut şebeke bu yükü kaldırmayacak. Altyapının buna göre yenilenmesi gerekiyor. Bu süreçte çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu alanda gelişmeyi düşünüyoruz” dedi.