Alapala, Kazakistan’da BioOperations yenileme projesini başarıyla tamamladı

Gıda proses teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Alapala, Kazakistan’ın önde gelen üreticilerinden BioOperations için gerçekleştirdiği kapsamlı yenileme projesini tamamladığını duyurdu. KazFoodProducts LLP’nin iştiraki olan BioOperations; biyoetanol, buğday glüteni, nişasta, un, hayvan yemi ve sıvı karbondioksit üreten önemli bir tahıl proses endüstrisi kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Yenilenen BioOperations tesisi, beş ana birimden oluşuyor

Yenilenen BioOperations tesisi; un fabrikası, nişasta ünitesi, biyoetanol üretim ünitesi, karbondioksit üretim ünitesi ve atık su arıtma tesisi olmak üzere beş ana birimden oluşuyor. Proje; öğütme, temizleme ve paketleme süreçlerinin iyileştirilmesine odaklandı ve tesisin verimliliği önemli ölçüde artırıldı. Bu yenileme çalışmasıyla birlikte tesis, günlük 200 ton üretim kapasitesine ulaşarak operasyonlarını sorunsuz bir şekilde sürdürüyor.

BioOperations’ın FSSC 22000 ve ISCC sertifikalı ürünleri arasında buğday glüteni, nişasta, DDGS (kuru damıtık tahıl solüsyonları), etanol ve sıvı karbondioksit yer alıyor. Bu ürünler arasında buğday glüteni ve nişasta çeşitli ülkelere ihraç edilirken, etanol Avrupa’nın en büyük biyoyakıt üreticilerine tedarik ediliyor. BioOperations, Kazakistan’da glüten ve nişasta üretiminde tek, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgesinde ise önde gelen etanol üreticilerinden biridir.

Alapala’nın yenilikçi teknoloji ve mühendislik çözümlerinin, bu yenileme projesiyle BioOperations'un hem çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına hem de uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.