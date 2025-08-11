Alarko Carrier/Cem Akan: Enerji dönüşümüne katkı sağlayan ürünlerde güçlü bir potansiyel var

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, dayanıklı tüketim ve beyaz eşya sektörleriyle benzer şekilde, ısıtma pazarının iç talep baskı altında kaldığını söyledi. Ürün grupları bazında tablonun farklılaştığını söyleyen Cem Akan, EKONOMİ gazetesine sektörel gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:

“Kombi pazarında iç satışlar, 2024 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 30 oranında gerilerken, ihracat tarafında yüzde 11 düşüş kaydedildi. 2025’in ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç pazarda yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş, ihracatta ise yüzde 10’a yakın bir artış görüldü.

"2025’in ilk yarısında iç pazarda yüksek oranlı büyüme eğilimi devam etti"

Isı pompası pazarında 2024 yıl sonu itibarıyla iç pazarda yüzde 40’ın üzerinde artış gerçekleşirken, 2025’in ilk yarısında iç pazarda yüksek oranlı büyüme eğilimi devam etti. Devlet teşviklerinin devreye alınması halinde bu büyüme oranlarının çok daha yukarı çıkabileceğini öngörüyoruz.

Enerji verimliliği regülasyonları ve çevre standartlarındaki değişimler, özellikle Avrupa pazarlarında ürün karmasını yeniden şekillendiriyor. Yerli pazarda ise yüksek yatırım gerektiren teknolojilerde finansman zorlukları talebi sınırlasa da, enerji dönüşümüne katkı sağlayan ürünlerde orta ve uzun vadede güçlü bir potansiyel var.

Önümüzdeki dönemde iç pazarda faiz indirimlerinin ve ekonomik istikrarın talebi kademeli olarak canlandırması, ihracatta ise rekabet gücünün korunması için fiyat ve verimlilik avantajlarının öne çıkmasını bekliyoruz."