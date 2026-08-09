Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Alarko Holding'in Sanayi ve Ticaret Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketi Alarko Carrier'da ortaklık yapısı değişiyor.

Alarko Holding, 1998 yılından bu yana ortaklık yaptığı ABD'li Carrier'a ait tüm hisseleri devralmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Tarafların karşılıklı mutabakatıyla gerçekleşen süreç kapsamında, Şirket sermayesinde yüzde 42,03 oranında payı bulunan Carrier'a ait hisselerin tamamı Alarko Holding'e geçerek, Alarko'nun hissedarlık oranı yüzde 84,06'ya yükselecek. Alarko Holding bünyesindeki Sanayi ve Ticaret Grubu, iklimlendirme sektöründeki varlığını kendi markasıyla ve yeni hedeflerle sürdürecek.

Son 28 yılda önemli başarılara imza atan iki şirketin ortak değerlendirmesi ve karşılıklı uzlaşısıyla alınan bu stratejik kararla Alarko ile Carrier ortaklığının sonlandırılması öngörülüyor.

Ortaklık yapısındaki değişim, müşterilere sunulan hizmetlerde herhangi bir değişiklik yaratmayacak şekilde planlandı.

Süreç tamamlanana kadar "Carrier" ve "Toshiba" markalı tüm ürünlerin günlük operasyonları, üretim faaliyetleri ve müşterilerine sunduğu hizmetler Alarko Carrier tarafından sağlanmaya devam edecek. Sonrasında "Carrier" ve "Toshiba" markaları için Türkiye pazarındaki satış ve satış sonrası faaliyetlerin sorumluluğu Carrier'ın bir bağlı ortaklığına devredilecek.

Uzun yıllara dayanan güçlü iş ortaklığı için Carrier'a içtenlikle teşekkür eden Alarko'nun üst düzey yönetimi, işlemin olağan koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor.