Alarko GYO, Rusya’daki iştiraki Mosalarko’yu sattı

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) tarafından 23 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde bağlı ortaklık Mosalarko OJSC şirketindeki payların satılması hakkında hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Marksistskaya Sokak, N16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonu’nda mukim yüzde 100 hissesine sahip olunan Mosalarko OJSC şirketindeki payların tamamının, 19.03.2026 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 26.300.000 ABD doları bedelle peşin olarak Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’ye satılmasına karar verildiği belirtildi.