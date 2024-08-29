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Alarko GYO'nun SPK başvurusu onaylandı

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Haber Merkezi
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Alarko GYO'nun SPK başvurusu onaylandı
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Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL çıkarılmış sermayesi 144.900.000 TL olan şirketimiz, çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 14.490.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 144.900.000 TL tutarında artırılarak 289.800.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7. maddelerinin yeni şeklinin tadili için 31.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunduğumuz daha önce kamuya duyurulmuştu. SPK'nın 28.08.2024 tarih ve 2024/43 nolu bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı belirtilmiştir.''

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