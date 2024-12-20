Alarko Holding’den 1,9 milyar TL'lik dev arsa satışı

Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı olan 95 bin 351 metrekarelik bir araziyi peşin bedelle bir enerji şirketine sattığını açıkladı. Açıklamada 1 milyar 856 milyon 847 bin 751 TL'lik satış bedelinin de peşin olarak alınacağı belirtildi.

Peşin olarak satıldı

Alarko Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada "Bağlı ortaklıklarımızdan Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş.' nin aktifinde kayıtlı, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi'nde bulunan, tapunun 7375 ada 1 parselinde kayıtlı 95.351,39 m2 yüzölçümlü arsanın satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, söz konusu arsanın KDV dahil 1.856.847.751,13 TL satış bedeli karşılığında Universal Wind Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne peşin olarak satılmasına karar verilmiştir." denildi.