Alarko Holding’den tarım alanında yeni satın alma
Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Altes Seracılık'ı 50 milyon TL bedelle devraldı.
Alarko Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bağlı ortaklığı Alarko Tarım’ın Altes Seracılık'ı 50 milyon TL bedelle devraldığını duyurdu.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; ana faaliyet konusu seracılık olan Altes Seracılık Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 50.000.000,00 TL nominal değerli 50.000.000 adet hissesinin tamamı (%100) 50.000.000,00 Türk Lirası bedelle 12.10.2023 tarihi itibarıyla devralınmıştır.vSöz konusu şirketin mülkiyetinde toplamda yaklaşık 30.000 m² dikili halde bulunan sera ve toplamda yaklaşık 50.000 m² tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır."