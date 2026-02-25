Alarko Holding'e EPDK'dan olumsuz yanıt

Alarko Holding, bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. tarafından depolamalı rüzgâr ve güneş enerji santrali projeleri için yapılan ön lisans başvurularının reddedildiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, söz konusu başvurular 2022 yılında yayımlanan depolama faaliyetlerine ilişkin düzenleme kapsamında gerçekleştirilmişti. Ancak Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından uygun bağlantı görüşü oluşturulamaması nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurulu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başvuruların reddine karar verdi. Ret kararlarının Altek’e tebliğ edildiği belirtilirken, söz konusu projelere ilişkin idari yargı başvurusu da dahil olmak üzere tüm hukuki seçeneklerin değerlendireceği ifade edildi.

Alarko Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. ("Altek"), 19.11.2022 tarihinde yayınlanan "Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, depolamalı rüzgâr enerji santrali (RES) ve depolamalı güneş enerji santrali (GES) projeleri için ön lisans başvurularında bulunduğu daha önce kamuya duyurulmuştu.

Başvurulara ilişkin olarak, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından uygun bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16'ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca başvurularımızın reddedildiğine ilişkin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından tesis edilen Kurul kararları Altek'e tebliğ edilmiştir.

Ret kararı verilen başvurulara ilişkin olarak, idari yargı yoluna başvuru dâhil olmak üzere tüm hukuki imkânlar gözden geçirilecektir."