Alarko Tarım, Alsera Jeotermal Tarım'ı satın aldı

Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Alden Jeotermal Tarım Gıda hisselerinin tamamını devraldı.

Şirket'ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamanın detayları şöyle:

Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Halil Pekdemir Çiftliği Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi arasında;

Halil Pekdemir Çiftliği Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin ("Pekdemir") kısmi bölünmesi suretiyle kurulacak yeni şirketin hisselerinin Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla 14/07/2023 tarihinde bir ön protokol imzalandığı daha önceden kamuya duyurulmuştu.

Pekdemir'in kısmi bölünmesi suretiyle kurulan Alden Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamının (%100) 12.269.500USD (on iki milyon iki yüz altmış dokuz bin beş yüz Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasına, daha önceden avans olarak ödenmiş olan 2.000.000,00 USD karşılığı Türk Lirası bedelin belirlenen hisse satın alma bedelinden mahsup edilmesine ilişkin Hisse Devir Sözleşmesi 04.08.2023 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte söz konusu hisse devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hisseleri devralınan Alden Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 120.000 m2 yüzölçümlü sera da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 310.000 m2 taşınmazın mülkiyetine ve Denizli ili Sarayköy ilçesindeki 8253,75 hektar alana ilişkin olarak 15/09/2041 tarihine kadar geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı kapsamında bulunan iki adet jeotermal sıcak su kuyusu için kullanım hakkına sahiptir.