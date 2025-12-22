Alarko Tarım Grubu yapay zeka destekli akıllı sera yönetimi projesiyle ödül kazandı

Alarko Tarım Grubu, modern seracılık faaliyetleri kapsamında kaynak verimliliğini artırmaya yönelik hayata geçirdiği “Kaynak Verimliliği ve Yapay Zekâ Destekli Akıllı Sera Yönetim Sistemleri Projesi” ile Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Ödülü, Alarko Tarım Grubu adına İnsan ve Organizasyon Direktörü Tuğçe Yılmaz teslim aldı.

Alarko Tarım Grubu bünyesinde modern seracılık faaliyetlerini üstlenen Alsera tarafından yürütülen proje; su, gübre, enerji ve iş gücü kullanımını optimize ederek çevreye duyarlı, verimli ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor. Yapay zekâ, IoT ve su geri kazanım teknolojilerinin entegre edildiği sistem sayesinde sera içi koşullar 7/24 izlenerek su ve gübreleme süreçleri anlık verilerle optimize ediliyor, insan hatasına bağlı üretim kayıpları en aza indiriliyor.

Türkiye’nin ilk kapsamlı akıllı sera modeli

Proje kapsamında bitkilerin drenaj suyunun %98 oranında geri kazanımı mümkün hâle gelirken, gübre kullanımında %30, toplam su ve enerji tüketiminde ise %72’ye varan tasarruf elde ediliyor. Ayrıca kurulan 4.000 ton kapasiteli yağmur suyu depolama sistemi ile alternatif su kaynaklarının kullanımı destekleniyor.

Alsera’nın Akıllı Sera Yönetim Sistemi, Türkiye’de sensör entegrasyonu, yapay zekâ analitiği ve geri kazanım teknolojilerini bir araya getiren ilk kapsamlı akıllı sera modeli olma özelliği taşıyor.

Yapay zekâ öğrenmesiyle üretim standartları korunuyor

Tarımsal üretimde su ve gübrenin doğru zamanda, doğru ölçülerle kullanılmaması %50 ila %80 arasında üretim kaybına neden olabiliyor. Üretim standartlarının korunmasını amaçlayan projede, üretim standartlarının geliştirilerek verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Alsera, “Sıfır Kalıntı” politikası doğrultusunda, seralarındaki hastalık risklerini ve zararlı popülasyonlarını kimyasal uygulamalardan kaçınarak elimine eden Bitki Zararlılarıyla Entegre Mücadele Yönetimi (IPM) yöntemiyle 2024 Sürdürülebilir Gıda Ödülleri’nde İnovasyon Ödülü’nün de sahibi olmuştu. Alsera, kalıntısız ürünlerini Avrupa Birliği başta olmak üzere 33 ülkeye ihraç ediyor. Alarko Tarım Grubu, 2023 yılında başladığı modern tarım çalışmalarını “geleceğe yatırım” vizyonuyla geliştirerek sürdürüyor.