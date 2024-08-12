Alarko tarımda hedef büyüttü: Kazakistan’a dev sera yatırımı

70 yıldır yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla ekonomik ve toplumsal kalkınmanın itici güçlerinden biri haline dönüşen Alarko Şirketler Topluluğu, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarından biri olarak tanımladığı tarım alanında gerçekleştirdiği yatırımlarına bir yenisini ekliyor.

Ulusal gelir, ihracat, istihdam ve sürdürülebilirlik başlıklarında stratejik öneme sahip tarım sektöründe faaliyet gösteren en büyük kurumsal yatırımcılardan biri olmayı hedefleyen Alarko Tarım Grubu, jeotermal kaynakların döngüsel bir yaklaşımla kullanıldığı TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının temel atma törenini Kazakistan’ın Çimkent şehrinde gerçekleştirdi. Kazakistan’daki faaliyetlerini TOO Alsera KZ çatısı altında yürütecek olan Alarko Tarım Grubu’nun modern seracılık şirketi Alsera’nın 7 Ağustos 2024 tarihinde düzenlediği temel atma törenine Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu’nun yanı sıra Kazakistan Çimkent Valisi Gabit Abdimazhitovich Syzdykbekov ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

1750 kişiye istihdam sağlanacak

Çimkent Valiliği tarafından tahsis edilen yaklaşık 2100 dönüm büyüklüğündeki bir arazi üzerinde konumlanacak olan TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının büyüklüğü 400 dönüm olacak. Yüksek teknoloji odağında hayata geçirilen akıllı tarım uygulamaları sayesinde yıllık 51 bin ton yaş meyve ve sebze üretim kapasitesine sahip olacak sera, ilk etapta yaklaşık 1750 kişiye istihdam sağlayacak. Kazakistan’da 2028 yılı itibarıyla 5 bin dönüm modern sera alanına ulaşmayı amaçlayan Alarko’nun Türkiye’deki yatırımlarıyla birlikte toplam sera yatırımı hedefi ise 2028’de 10 bin dönüme ulaşmak.

“Seracılık alanında dünyanın sayılı oyuncularından biri olacağız”

TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız: “Alarko olarak dönüşüm ve büyüme stratejimizi ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde şekillendiriyoruz. Bu kapsamda tarımı stratejik öncelikli sektör olarak belirleyerek geçtiğimiz yıl topraksız tarım ve seracılık alanına hızlı bir giriş yaptık. Modern teknikler, dijital çözümler ve verimlilik artırıcı projelerle, tarım sektöründe seracılıktan kurutulmuş gıdaya, gübreden tohuma kadar 360 derece yer almayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye’de tarım alanında hızla ve başarıyla ilerleyen yenilikçi yatırım modelimizi Kazakistan’a da taşıyarak yakın gelecekte Asya pazarında önemli bir yaş meyve ve sebze üreticisi konumuna ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alsera Türkiye ve TOO Alsera KZ şirketlerimizle toplam 10 bin dönüm teknolojik seramızı hayata geçirdiğimizde, seracılık alanında dünyanın sayılı oyuncularından biri olacağız. Dünden bugüne güven esaslı iş birliklerimizle pek çok farklı proje hayata geçirme şansı bulduğumuz Kazakistan’da tarım yatırımlarımızla da fark yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“2030 yılına kadar gerçekleştireceğimiz yatırımların 1 milyar doların üzerinde olmasını öngörüyoruz”

Tarımın doğası gereği dış koşullara bağlı bir faaliyet alanı olması nedeniyle verimli ve sürdürülebilir bir üretim için en son teknolojilerin kullanılmasının şart olduğunu dile getiren Alarko Tarım Genel Müdürü Melike Koçoğlu: “Topraksız, teknolojik ve sağlıklı tarım faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik esaslarına ve yüksek verimliliğe dayalı bir model çerçevesinde kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İhracat potansiyelinin ve kapasitesinin yüksek olduğu tarım sektöründe optimize edilmiş, dijitalleşmiş ve gerçek zamanlı takip edilebilen üretim süreçlerimiz sayesinde yüksek bir ekonomik katma değere ulaşmayı hedefliyoruz. Alarko Tarım Grubu olarak 2028 yılına kadar gerçekleştireceğimiz yurt içi ve yurt dışı yatırımların 1 milyar doların üzerinde olmasını öngörüyoruz. Hedefimiz, sektörün dönüşümünde örnek teşkil edecek yüksek katma değerli, çevre ve doğayı önceliklendiren tarım ve gıda uygulamalarıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak” diye konuştu.

İşte yatırım töreninden görüntüler: