Alarko’dan 3 milyar lira net kâr

Alarko Şirketler Topluluğu, bu yılın ikinci çeyreğinde de konsolide kârını artırdı. İkinci çeyrek konsolide kârı yüzde 38 oranında artışla 3 milyar lirayı aşan topluluğun ilk 6 ay konsolide kârı, 5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Turizm, gayrimenkul, taahhüt, girişim sermayesi, enerji, sanayi ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren topluluk, tarım ve gıda sanayisi alanındaki yatırımları da bünyesine katarak 2030 vizyonu doğrultusunda iş kollarını çeşitlendirmeyi sürdürdü. Özellikle tarım ve gıda sanayisi alanında sektöre ilişkin kapsamlı araştırmaları ve çalışmaları neticesinde Alarko Holding, modern ve topraksız seracılıkta kısa zamanda önemli bir yol kat etti.

“Tarım sektöründe proaktif tavrımızı sürdüreceğiz”

Topluluğun ilk altı aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, tarım sektöründeki yatırımlarının olumlu çıktılarının ilk 6 ayda görüldüğünü, bu alanda iştahlarını büyüterek çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. 2023’ün ikinci altı ayına ilişkin öngörülerini de paylaşan Yıldız, “Yılın geri kalan kısmında sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da merkez bankası politikaları, emtia fiyatları ve enflasyonu yakından takip edeceğiz. Bu risklerin Topluluğumuzun faaliyetleri üzerindeki etkilerini azaltmak adına, çeşitli riskten korunma araçlarını kullanarak proaktif tavrımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.