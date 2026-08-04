Alarko’nun Pozitif Etki Yeşil Yaka Programı yeni dönemine başladı

İklim krizi riskleri, doğal kaynakların sorumlu kullanılması gerekliliği, artan regülasyonlar, teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatlar ve değişen toplumsal beklentiler iş dünyasının önceliklerini yeniden şekillendiriyor. Bu değişime yön verecek insan kaynağının sürdürülebilirlik alanındaki bilgi ve yetkinlik seviyesinin güçlenmesi ise büyük önem taşıyor. Alarko Holding’in üç yıl önce bu anlayışla hayata geçirdiği Pozitif Etki Programı, yeşil yaka yetkinliklerinin gelişimine yatırım yaparken Topluluk şirketleri arasında ortak bir sürdürülebilirlik perspektifinin ve kolektif öğrenme kültürünün güçlenmesine katkı sağlıyor.

Alarko’da sürdürülebilir dönüşümün merkezinde insan var

Bugüne kadar 93 Alarko’lunun mezun olduğu Pozitif Etki Programı, Alarko’nun sürdürülebilirlik yolculuğunu destekleyen; farklı Topluluk şirketlerinden çalışanları bir araya getirerek disiplinler arası etkileşimi güçlendiren, karar alma mekanizmalarını besleyen ve iş yapış biçimlerini şekillendiren bir gelişim platformu olarak konumlanıyor. Program, sürdürülebilirlik gündeminin hızla değişen dinamiklerini çalışanlarla buluştururken, bu alanı yalnızca belirli uzmanlık ekiplerinin sorumluluğunda yürüyen bir çalışma başlığı olmaktan çıkarıp organizasyon genelinde paylaşılan bir yetkinlik alanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Program içeriği geleceğin gündemine odaklanıyor

Pozitif Etki Programı'nın bu yılki içeriği, sürdürülebilirlik gündeminin güncel ve kritik başlıklarını bir araya getiriyor. “Sürdürülebilir İnsan İlişkileri” modülüyle başlayan program, kurumsal raporlama standartlarından döngüsel ekonomiye, sorumlu iletişimden yeşil teknolojilere uzanan içeriğiyle katılımcılara bütüncül bir bakış açısı sunacak. Yıl boyunca devam edecek webinarlar ve etkileşimli etkinliklerle küresel eğilimleri değerlendirme ve farklı sektörlerdeki uygulamaları inceleme imkânı da sağlayacak.

Güçlü iş birlikleriyle beslenen karbon nötr bir öğrenme platformu

Pozitif Etki Programı, farklı uzmanlık alanlarından kurumların bilgi ve deneyimlerini bir araya getiren çok paydaşlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yenibirlider Derneği başta olmak üzere alanında önemli kurum ve akademisyenlerin katkılarıyla zenginleşiyor. Bu iş birlikleri sayesinde katılımcılar, sürdürülebilirlik alanındaki akademik birikime, iş dünyasının güncel uygulamalarına ve farklı disiplinlerin sunduğu bakış açılarına erişme fırsatı buluyor. Böylece program düşünsel etkileşimi ve yeni fikirlerin gelişimini destekleyen bir öğrenme ekosistemine dönüşüyor.

Sürdürülebilirlik alanında sorumluluk alan ve değişime öncülük eden yeşil yaka ekosisteminin gelişimini destekleyen Pozitif Etki Programı, her yıl karbon nötr olarak gerçekleştiriliyor.