Alarko’nun “Pozitif Etki-Yeşil Yaka” programının yeni mezunları sertifikalarını aldı

Sürdürülebilirliği düşünme, karar alma ve üretme biçimini yeniden tanımlayan bir dönüşüm alanı olarak ele alan Alarko Holding, bu yaklaşımı organizasyonun tamamına yaymak için etki odaklı programlar yürütüyor. Sürdürülebilir dönüşümün, bu alanda farkındalığı yüksek ve teknik bilgiyle donatılmış insan kaynağıyla mümkün olacağına inanan Alarko Holding, Pozitif Etki-Yeşil Yaka Programıyla Topluluk çalışanlarına çok katmanlı bir öğrenme modeli sunuyor.

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren Alarko çalışanlarının katılımıyla yürütülen program, 2026 yılında 60’tan fazla mezun verdi. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları Yenibirlider Genel Müdürü Özge Arslan ile Alarko Şirketler Topluluğu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Egüz Coşkun tarafından takdim edildi.

Yenibirlider Derneği başta olmak üzere İstanbul Kültür Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, KPMG Türkiye ve Habitat Derneği gibi farklı kurumlarla iş birliği ile yürütülen program, farklı konu başlıklarında teorik bilgiyle iyi uygulamaları bir araya getiriyor.

Pozitif Etki: Bilgiyi etkiye dönüştüren bir öğrenme yolculuğu

Pozitif Etki -Yeşil Yaka Programı, Topluluk genelinde sürdürülebilirlik prensiplerinin iş yapış biçimlerine entegre edilmesine ve “Ortak Etki” çalışmalarının derinleşmesine katkı sunuyor.

Kişi başı 50 eğitim saatine ulaşılan programda, “Karbon Yönetimi”, “Uluslararası Yönetmelik ve Uygulamalar”, “Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Değerlendirme Endeksleri”, “Denetim, Regülasyonlar”, “Dijital Dönüşüm ve Yeşil Teknolojiler”, “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Yönetimi”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Sorumlu İletişim”, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Sosyal Etki Değerlendirmesi modülleri” yer alıyor. Eğitim süreci boyunca katılımcılar, küresel trendleri ve iyi uygulama örneklerini değerlendirme, edindikleri bilgileri kendi iş alanlarına uyarlama ve farklı Topluluk şirketlerinden çalışanlarla birlikte ortak projeler geliştirme fırsatı buluyor.

Karbon Nötr Eğitim Programı

Sürdürülebilirliğe ilişkin ortak bir dil ve yaklaşım geliştirmeyi hedefleyen, Topluluk şirketleri arasında bilgi paylaşımını ve sinerjiyi güçlendiren bir platform işlevi gören Pozitif Etki – Yeşil Yaka Programı, “karbon nötr” olarak düzenleniyor.

Sürdürülebilirlik göstergeleri Alarko’nun tüm Grup Şirketlerinin performans sistemlerinde ve hedef kartlarında %5-10 oranında yer buluyor. Performans sonuçları, sürdürülebilirliğin kurumsal bir refleks haline gelmesi için, her yıl Topluluk sürdürülebilirlik liderlerinin katılımı ile düzenlenen Ortak Etki Günü’nde üst yönetimin değerlendirmesinden geçiyor.