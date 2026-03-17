Alarko’nun sürdürülebilirlik liderleri “Ortak Etki Günü”nde bir araya geldi

Topluluk şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin ve sürdürülebilirlik liderlerinin katılımıyla karbon nötr olarak gerçekleştirilen etkinlikte, hedefler, aksiyonlar ve iyi uygulama örnekleri bütünsel bir yaklaşımla ele alındı.

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız’ın liderlik ettiği etkinlikte etki potansiyeli yüksek, yenilikçi ve ölçeklenebilir sürdürülebilirlik projeleriyle öne çıkan Topluluk şirketlerine ödül takdimi gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini doğayla uyumlu bir değer yaratma anlayışı üzerine inşa eden Alarko Holding, Topluluk şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki aksiyonlarının ve yeni dönem hedeflerinin mercek altına alındığı Ortak Etki Günü’nün ikincisini Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Şirketlerinin birbirinden öğrenme kültürünün güçlenmesine, iyi uygulamaların görünür hale gelmesine, sürdürülebilirlik yönetiminde kolektif değer yaratma yaklaşımının derinleşmesine katkı sunan “Ortak Etki Günü” karbon nötr olarak düzenlendi.

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız’ın başkanlık ettiği buluşmaya Holding üst düzey yöneticileri, Topluluk şirketlerinin genel müdürleri ve sürdürülebilirlik yöneticilerinin yanı sıra Alarko’nun sürdürülebilirlik odağındaki iş ortakları da katılım sağladı.

Ümit N. Yıldız: Sürdürülebilirlik literatüründe yer alan tüm kavramları birer iş fırsatı olarak görmemiz gerekiyor

Ortak Etki Günü’nün açılış konuşması Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız tarafından gerçekleştirildi. İklim risklerinin artık yalnızca çevresel değil, doğrudan iş sonuçlarını etkileyen bir gerçeklik haline geldiğine dikkat çeken Ümit N. Yıldız, "Bir yerde riskler varsa mutlaka fırsatlar da vardır. Bu bakış açısıyla sürdürülebilirliği sadece iş modellerimizin değil, büyüme planlarımızın ve yatırımlarımızın da merkezine koyuyoruz" dedi.

Artan çevresel ve sosyal regülasyonların, değişen tüketici beklentileriyle birlikte yeni pazarlar oluşturduğunu ifade eden Yıldız, önümüzdeki dönemde temiz enerji, yeşil teknolojiler ve etki yatırımlarının daha da önem kazanacağını vurguladı.

Yıldız, “Enerji verimliliği, biyoçeşitlilik, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim, etki odaklı toplumsal projeler, döngüsel ekonomi, üçüz dönüşüm… Sürdürülebilirlik literatüründe yer alan tüm bu kavramları Alarko için sadece birer ev ödevi değil, birer iş fırsatı olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Dönüşürken iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de dönüştürmemiz gerekiyor”

Karbon emisyonlarının azaltılmasında yeşil enerjiye geçiş ve kaynakların döngüsel kullanımının büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Yıldız, "Kendimiz dönüşürken iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de dönüştürmemiz gerekiyor" diyerek ekosistem liderliğindeki rollerinin önemine de vurgu yaptı.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ve bu kapsamdaki ESG değerlendirmesinde en yüksek puanlı üç şirketten biri olduklarını hatırlatan Yıldız, konuşmasında yeşil yatırımları artırma, karbon ayak izini azaltma ve sosyal etkiyi güçlendirme hedeflerini yineledi.

Sürdürülebilirlikte ortak etki…

Alarko Holding sürdürülebilirliği tüm faaliyet alanlarındaki saha uygulamaları, ölçümleme, raporlama, iyileştirme ve yönetişim mekanizmalarını kapsayan bütüncül bir dönüşüm alanı olarak ele alıyor.

Ortak hedefler ve ortak yönetişim anlayışıyla yürütülen çalışmalar Topluluğun ortak etkisini sistematik ve izlenebilir bir yapıya taşıyor.

Bu doğrultuda Holding, sürdürülebilirlik dönüşümünü güçlü bir raporlama ve yönetişim altyapısıyla destekliyor. “Sadece sürdürülebilirlik” mottosuyla hazırlanan düşük karbon ayak izine sahip sürdürülebilirlik raporu ile zorunlu TSRS raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını somutlaştırıyor.

Son dönemde güncellenen sürdürülebilirlik yönetişim yapısı da bu stratejik dönüşümün kurumsal zeminde güçlenmesine olanak sağlıyor.

Sürdürülebilirlik dönüşüm yolculuğu iç paydaşlara yönelik programlarla da destekleniyor. Pozitif Etki Yeşil Yaka Eğitim Programı ve iç farkındalık çalışmaları yoluyla kurum içi teknik kapasite artırılırken, küresel trend analizleri ve topluluk bazlı risk/fırsat çalıştayları geleceğe hazırlık sürecini besliyor.

Merkezi olarak takip edilen sürdürülebilirlik hedefleri, tüm grup şirketlerinin kurumsal performans puanlarına yüzde 5-10 arasında etki ediyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri (UNGC), Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs), SKD Türkiye, Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler (BADV) Ağı gibi ulusal ve uluslararası inisiyatiflerle iş birlikleri, Topluluğun hayata geçirdiği çevresel ve sosyal etki projelerinde somut sonuçlara dönüşüyor.

Ortaköy’de bulunan Holding merkezinde karbon nötr yerleşke uygulamasına devam eden Alarko, sürdürülebilirlik liderlerini bir araya getirdiği Ortak Etki gününün karbon ayak izini de her yıl dengeliyor.

Tarımda entegre sürdürülebilirlik yaklaşımı

Alarko Tarım, sürdürülebilirliği üretim, yönetişim ve sosyal etki boyutlarıyla birlikte ele alıyor.

Ortak Etki Günü’nde “Etki Odaklı Teknolojik Dönüşüm” kategorisinde ödüle layık görülen Alarko Tarım’ın modern seralarında yapay zekâ destekli uzaktan takip ve yönetim sistemleri kullanılıyor.

Mikro granül fabrikasında devreye alınan çatı GES ile tüm Grubun enerji tüketiminin yüzde 20’si güneş enerjisinden karşılanıyor. Seraların yüzde 80’inde devreye alınan su ve gübre geri kazanım sistemiyle yüzde 30 oranında tasarruf sağlanıyor.

Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) imzacılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarını güçlendiren Grup, yüksek kadın istihdam oranları ve Alarko Tarım Akademisi kapsamında sürdürülebilir tarım alanında başlattığı saha eğitimleriyle de öne çıkıyor.

Sanayide bütüncül sürdürülebilirlik performansı

Ortak Etki Günü’nde “Etki Yaratan Sürdürülebilirlik Yönetişimi” ödülü alan Alarko Carrier, yönetim kurulu tarafından sahiplenilen ve çalışma gruplarıyla yaygınlaştırılan, uçtan uca izlenebilir bir yapı ile ilerliyor.

Bu sistem sayesinde hedefler düzenli olarak takip edilirken, performans göstergeleri karar alma süreçlerine doğrudan entegre ediliyor. 2025 yılı itibarıyla Eskişehir fabrikasının elektrik tüketiminin yüzde 100’ü tesis içinde üretilen güneş enerjisinden sağlanıyor.

Üretilen elektriğin yüzde 80’i şebekeye veriliyor. 2024 yılı sonuçlarına göre ilk zorunlu TSRS raporunu ve GRI uyumlu sürdürülebilirlik raporunu paydaşlarının bilgisine sunan Şirket, dijitalleşme, otomasyon, elektrikli forklift kullanımı, susuz peyzaj ve kağıt tasarrufu uygulamalarıyla tesis içi verimlilik oranlarını sürekli artırıyor.

“Okulların Havası Değişiyor” projesiyle Anadolu’nun farklı illerinde yer alan eğitim kurumlarında iç hava kalitesinin iyileştirilmesine de destek veren Alarko Carrier, yönetişimden üretime, kaynak verimliliğinden sosyal faydaya uzanan bütüncül bir sürdürülebilirlik performansı ortaya koyuyor.

İş dünyasının temiz enerji dönüşümüne doğrudan katkı

Yenilenebilir enerji santrallerindeki uygulamaları ve enerji depolama yatırım planlarıyla “Etki Yaratan İklim Dostu Enerji Çözümleri” ödülünü alan Altek Alarko, Alarko Holding merkez yerleşkesi, Hillside Fethiye Beach Club ve Alarko Taahhüt yönetim ofisindeki yeşil enerji kullanımını I-REC sertifikalarının itfası yoluyla destekleyerek Topluluk için karbon ayak izinin azaltılmasına destek oluyor.

Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren MEDAŞ, kayıp-kaçak oranlarının minimize edilmesi için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. MEDAŞ tarafından dağıtılan elektriğin yüzde 38,5’i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

Ortak Etki Günü’nde “Etki Yaratan Döngüsel Kaynak Kullanımı” ödülünü alan Şirket, arızalanan envanterlerini bakım çalışmalarıyla şebekeye yeniden kazandırarak atıklarını kontrol altında tutuyor.

Sokak aydınlatma şebekesinde LED aydınlatma dönüşümü gerçekleştiren MEDAŞ, filosundaki elektrikli araç oranının da artırmayı hedefliyor. 2025 yılında 1.000 ilave ağaç dikimi gerçekleştirirken Şirket, şebeke envanterlerinin izolasyonuyla biyoçeşitliliği de destekliyor.

MEDAŞ, bölgede tarımsal sulama yapan tüketicilerin damlama sulamaya geçiş, gece sulaması ve düzenli bakımlar yönünde bilinçlendirilmesi için de sorumluluk alıyor.

Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programıyla start-up’lara finansal kaynak sağlayan MEDAŞ, yerel sanatçıların sergilerine yer verdiği Sanat Galerisiyle de sosyal etkisini artırıyor. Hizmet binaları ve genel müdürlükler dâhil çok sayıda tesisi için I-REC sertifikaları temin ederek yeşil elektrik tüketimini belgelendiren Şirket, yüksel müşteri memnuniyet oranlarıyla da öne çıkıyor.

Aynı bölgede elektrik perakende hizmetleri sunan MEPAŞ ise yalnızca kendi operasyonları için değil, müşterileri için de I-REC sertifikaları temin ederek yeşil enerji kullanımını yaygınlaştırıyor.

Dijital Fatura Projesi kapsamında kâğıt kullanımını ciddi oranda azaltan ve bu uygulamasıyla “Etki Yaratan Dijital Hizmetler” ödülünü alan Şirket, “Geleceğe Enerjin Kalsın” projesiyle binlerce öğrencide enerji verimliliği farkındalığı yaratıyor.

Şirket yeni dönemde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhüdünü güçlendirmeyi, ağaçlandırma, su ve kaynak verimliliği aksiyonları artırmayı planlıyor.

Turizmde sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı model

Alarko Turizm Grubu bünyesindeki Hillside Beach Club, sürdürülebilirlik alanında 14’ü gönüllülük esasına dayanan 17 farklı sürdürülebilirlik sertifikasıyla yüksek standartlarda uygulamalara imza atıyor.

Tesisin karbon ayak izi, ISO 14064 standardına uygun biçimde 2022’den bu yana doğrulanıyor; doğrudan ve dolaylı emisyonları dengeliyor. ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi tesis genelinde işletiliyor, kritik tüketim noktaları izleniyor ve sonuçlar belirlenen hedefler doğrultusunda düzenli olarak takip ediliyor.

“Etki Odaklı Sürdürülebilir Turizm Projeleri” ödülüne layık görülen Turizm Grubunun sosyal sorumluluk yaklaşımının merkezinde ise bölgesel kalkınma yer alıyor. Turizm alanında nitelikli istidamın desteklenmesi için meslek liseleriyle iş birlikleri yapılıyor; öğrencilere yiyecek, içecek, konaklama ve sürdürülebilirlik alanlarında dersler veriliyor.

Satın alımlarda yüzde 68 yerel tedarikçi oranına sahip tesis, çevresindeki kara ve deniz biyoçeşitliliğinin korunması için akademik iş birlikleri yürütülüyor.

Taahhütte yeşil dönüşüm

Ortak Etki Günü’nde “Etki Yaratan Sürdürülebilirlik Farkındalık Projeleri” ödülü alan Alarko Taahhüt Grubu, şantiyelerinde yedi yaşından büyük ağır makine kullanmıyor. Bu sayede yüzde 20-30 oranında enerji verimliliği sağlanıyor. Atık yönetimi ve dijitalleşme projeleriyle kaynak verimliliğini artırılıyor.

Merkez ofisinde I-REC alımı yoluyla yeşil enerji kullanımına geçen ve karbon ayak izini dengeleyen Şirket, “Sürdürülebilir Denge” eğitim programıyla sürdürülebilir ve kapsayıcı kurum kültürünü güçlendiriyor.

Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) ilkeleri imzacısı olan Şirket, farklı STK’larla iş birlikleri kurarak dezavantajlı gruplara destek sağlıyor.

Alarko Taahhüt Grubu yeni dönemde alt yüklenicilerinin sürdürülebilirlik performansını artırmasını teşvik eden uygulamalarla yeşil şantiye yaklaşımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.