Alba, kalite ve memnuniyet odaklı olarak büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde hızla gelişen temiz teknolojiler, düşük karbon ayak izi, enerji verimliliği ve yeşil ulaşım temalarını kendine misyon edinen ve bu anlamda elektrikli mikro araçlar konusunda uzmanlaşan Alba, yeni fabrikası ile büyümeye devam ediyor. Ekonomik yavaşlama ve iç piyasadaki sıkıntılara rağmen pazardaki fırsatları doğru kullanarak büyümelerini 2024’te de sürdürdüklerini belirten Alba Yönetici Ortağı Arınç Yurtkuran, “Yeni fabrikamız ile kapasitemizi hızlı bir şekilde artırdık. Bu güçle birlikte pazardaki etkinliğimizi de artırıyoruz. 2024 yılını satılan elektrikli araç adeti olarak 2 kat artışla, ciro bazında ise 2,5 kat artışla tamamlıyoruz. 2025’te de hedeflerimiz doğrultusunda mevcut ürünlerimizin güncellemelerini ve yeni ürün geliştirme stratejilerimizi pazar ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz” dedi.

Yurtkuran ayrıca son yatırım turunda elde ettikleri fonlamayı 2024 içerisinde uzun vadeli yatırıma dönüştürerek sektördeki konumlarını güçlendirecek hamleler yaptıklarını söyledi.

Tesis ve makina yatırımlarının gelecek 5 yıllık süreçteki büyüme hedeflerini karşılayacak biçimde tasarlandığını söyleyen Yurtkuran, “Yeni model tasarımı ve özellikle yazılım tarafında hem yatırım hem de geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zamanda Türkiye için ilk olacak inovatif projelerle piyasada yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Son kullanıcı deneyimini önemsiyoruz”

Sadece elektrikli bisiklet üretmediklerini, iki veya üç tekerlekli elektrikli mikro araçlar üzerine uzmanlaştıklarını söyleyen Yurtkuran, “Bu araçların üretimi, tedariki, satış ve satış sonrası hizmetlerini sağlamamızın yanı sıra, geleneksel olarak üretilmiş bisikletlerin elektrikli bisiklete dönüştürülmesini sağlayan dönüşüm kitlerini de müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Ucuz ürünler üretmekten ziyade, kaliteli ve son kullanıcı deneyimi iyi olan, uzun ömürlü ürünler üretmeye odaklandıklarını belirten Yurtkuran, özellikle satış sonrası desteğiyle müşterilerle uzun vadeli bir birliktelik sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bayilerimizin yüzde 90’ı aynı zamanda teknik destek noktası olarak da hizmet veriyor. Bu sayede son kullanıcı deneyimini de maksimum seviyede tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Li-Ion batarya hücrelerinin ihtiyaca göre paket tasarımı, paketlenmesi ve kalite kontrol testlerini de kendi bünyelerinde yaptıklarını söyleyen Arınç Yurtkuran, sektör dışında da farklı müşteri ihtiyaçlarına ve farklı sektörlerdeki isteklere karşılık verebilecek durumda olduklarını vurgularken 2025’te de ihtiyatlı biçimde büyümeye devam edeceklerini ancak planlarını ekonomisiyle uyumlu biçimde hareket etmek üzerine yaptıklarını anlattı.

“İhracatı artırmak için çalışıyoruz”

İç pazardaki gelişimlerine paralel olarak ihracat kısmını da güçlendirmek istediklerini söyleyen Yurtkuran, “İhracatımızı artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda hedef pazarlarımızı belirledik. Pandemi sonrası elektrikli araçlar yükselen bir grafik çizdi. Ancak global pazarda rekabet son derece zorlu. Her coğrafyaya uygun araç tasarlayarak ürün gamını geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin bisiklet üretimi konusunda geçmişten gelen birikimi ile güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Arınç Yurtkuran, sektörde bilgi paylaşımının ve paydaşlar arası iletişiminin önemine işaret etti.