  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Albaraka Portföy’ün Manibux’u alma süreci tamamlandı
Takip Et

Albaraka Portföy’ün Manibux’u alma süreci tamamlandı

Albaraka Portföy’ün Manibux’u alma süreci resmen tamamlandı. Albaraka’ya ait Insha adlı fon, Manibux’un kontrolünü devraldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Albaraka Portföy’ün Manibux’u alma süreci tamamlandı
Takip Et

Son aylarda yaptığı yatırımlarla öne çıkan, Temmuz ayında da Doğan Holding’in iştiraki Öncü Girişim’den sağlık şirketini bünyesine katan Albaraka Portföy, Manibux Bilişim’in çoğunluk hissesini devraldı.

Resmi onayları alan Albaraka, bu satışı bünyesinde bulunan İnsha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla yaptı.

Çocuklara harçlık dersi veriyor

2016 yılında psikolojik danışman Canan Akmanoğlu Bayrak tarafından kurulan Manibux, anne, baba ve çocukların dijitalleşen para dünyasında güvenli harçlık verme, biriktirme ve harcama ihtiyaçlarından yola çıkarak kurulmuş bir aile harçlık sistemi olarak biliniyor.

Mustafa Sandal da yatırım yapmıştı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, mobil uygulama ve ön ödemeli karttan oluşan Manibux, Türkiye’deki Edu-Fintech alanında ilk örneklerden biri.

2017 yılında ilk önemli yatırım turunu yapan Manibux’un değerlemesi ise o dönem 2 milyon dolar olarak belirlenmişti. Yatırım yapanlar arasında ünlü sanatçı Mustafa Sandal da bulunuyordu.

Eyüpsultan Belediyesi'nden nikah ücretlerine zamEyüpsultan Belediyesi'nden nikah ücretlerine zamEkonomi
Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Gündem
Fahiş aidatlar isyan ettirdi, 250 bin aile taşınmak zorunda kaldıFahiş aidatlar isyan ettirdi, 250 bin aile taşınmak zorunda kaldıEkonomi
Yatırımcılar dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi gümüş vurgunuYatırımcılar dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi gümüş vurgunuEkonomi

 

 

Şirket Haberleri
Peş peşe ayrılıklar Apple’da dengeleri değiştiriyor
Peş peşe ayrılıklar Apple’da dengeleri değiştiriyor
Vodafone’dan Gaziantep’te yeni teknoloji merkezi
Vodafone’dan Gaziantep’te yeni teknoloji merkezi
Astor Şarj yeni tanıtım kampanyasına başlıyor
Astor Şarj yeni tanıtım kampanyasına başlıyor
Enka İnşaat'tan 158,5 milyon dolarlık sözleşme
Enka İnşaat'tan 158,5 milyon dolarlık sözleşme
DenizBank ve ENBD, Eren Holding ile 400 milyon dolarlık krediye imza attı
DenizBank ve ENBD, Eren Holding ile 400 milyon dolarlık krediye imza attı
AURA-SAMET KAMPÜS, Eskişehir'de gerçekleştirildi
AURA-SAMET KAMPÜS, Eskişehir'de gerçekleştirildi