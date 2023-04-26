Albaraka Türk, 250 milyon dolarlık kira sertifikası için geri alım ihalesi yapacak
Albaraka Türk Katılım Bankası yaptığı KAP açıklaması ile Albaraka Sukuk Ltd. aracılığıyla 2015 yılında Katkı Sermaye formatında ihraç ettiği 250 milyon dolar tutarındaki kira sertifikalarının 150 milyon dolarlık bölümünün geri alım sürecini başlattığını duyurdu.
Albaraka Türk açıklamasına göre, banka 250 milyon dolar tutarındaki kira sertifikalarının 150 milyon dolarına kadar olan bölümü için nakdi geri alım sürecini başlattı. Açıklamaya göre ilgili geri alım işlemleri için Emirates NBD Bank PJSC ve Standard Chartered Bank dağıtım sorumlusu olarak yetkilendirildi.
Banka kira sertifikası geri alım ihalesi için taleplerin 3 Mayıs tarihine kadar alınacağını ve ilgili kira sertifikasına sahip yatırımcılardan geri alım ihalesine katılmak isteyenlerin KAP açıklamasında yer alan bilgiler üzerinden dağıtım sorumlusu bankalar ile iletişime geçebileceğini ifade etti.