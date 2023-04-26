Albaraka Türk, 250 milyon dolarlık kira sertifikası için geri alım ihalesi yapacak

Albaraka Türk açıklamasına göre, banka 250 milyon dolar tutarındaki kira sertifikalarının 150 milyon dolarına kadar olan bölümü için nakdi geri alım sürecini başlattı. Açıklamaya göre ilgili geri alım işlemleri için Emirates NBD Bank PJSC ve Standard Chartered Bank dağıtım sorumlusu olarak yetkilendirildi.

Banka kira sertifikası geri alım ihalesi için taleplerin 3 Mayıs tarihine kadar alınacağını ve ilgili kira sertifikasına sahip yatırımcılardan geri alım ihalesine katılmak isteyenlerin KAP açıklamasında yer alan bilgiler üzerinden dağıtım sorumlusu bankalar ile iletişime geçebileceğini ifade etti.